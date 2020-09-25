Полиция рассказала, почему «Зенит» отменил матч с легендами клуба к 40-летию фанатского движения

"Зенит" отменил матч против болельщиков Фото: Артем КИЛЬКИН

Футбольный клуб "Зенит" отменил матч легенд команды против болельщиков, который должен был состояться 27 сентября 2020 года на стадионе «Петровский» в рамках торжеств, посвященных 40-летию фанатского движения клуба. Причину такого решения объяснили болельщики из объединения «Ландскрона», которые пожаловались на то, что им запретили жечь пиротехнику и выпивать алкоголь. В полиции в свою очередь сделали официальное заявление о том, как проходили переговоры.

- Авторы сообщения заявляют о «жестком давлении силовых структур» на организаторов мероприятия, что выражается в запрете использования пиротехнических изделий, запрете на проведение шествия и запрете на реализацию алкогольной продукции, - поясняют в полиции. - Как результат, организаторы вынуждены отменить праздник, о чем с горечью сообщают петербуржцам. То есть авторы обращения по факту сетуют на то, что полиция не разрешает им нарушить федеральное законодательство! Объяснить это можно либо полной правовой безграмотностью, что, на наш взгляд, маловероятно. Либо лицемерием, за которым кроется упущенная выгода от нереализованного алкоголя, так как с отменой шествия и отказом от пиротехники организаторы все-таки согласились! И только принципиальная позиция полиции по поводу реализации алкогольной продукции подвинула на заявление об отмене праздника.

Матч "Зенита" против болельщиков не состоится

В полиции напомнили, что действовали строго по закону. Запрет на использование пиротехники регулирует постановление правительства России от 22 декабря 2009 года. Запрет на шествия предусмотрен Федеральным законом от 2004 года «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», а запрет на продажу алкоголя прописан в законе «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».

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Это решение приняли болельщики из объединения «Ландскрона», пожаловавшись на запрет алкоголя и фаеров (подробности)