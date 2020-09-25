Как почувствовать себя свободным. Фото предоставлено ГК WAGNER.

Вдохновляйтесь новыми маршрутами с Volkswagen Tiguan Go!

Volkswagen Tiguan GO* просто создан для идеальных путешествий! Благодаря пакету теплых опций, в салоне всегда будет уютно, а мультимедийная система Composition Media* с цветным 8-дюймовым сенсорным экраном и интерфейсом App-Connect* воспроизведет любимую музыку с Вашего смартфона и создаст отличное настроение в дороге!

Технологии Volkswagen Tiguan GO:

- Электропривод складывания зеркал заднего вида

- Датчик дождя

- Теплоотражающее лобовое стекло с нитевым электроподогревом

- Светодиодные фары ближнего и дальнего света рефлекторного типа

- Аудиосистема Composition Media с функцией App-Connect

- Система помощи при парковке спереди и сзади Park Pilot*

- Система адаптивного полного привода 4MOTION Active Control*

Мы подготовили для вас специальное предложение в сентябре:

- Volkswagen Tiguan GO с выгодой до 130 000 рублей** по программе трейд-ин (предложение действует до 30.09.2020)

- Выгодные программы страхования и кредитования.

- Ваш автомобиль примем в зачет на комфортных условиях

Вы можете узнать больше о Volkswagen Tiguan GO, а также забронировать автомобиль вашей мечты на нашем сайте www. volkswagen-petersburg.ru

Приезжайте в наши дилерские центры, и оцените все преимущества модели.

Ждем вас в наших дилерских центрах по адресам:

«Фольксваген Центр» Таллинский Таллинское шоссе д.157 лит.А

«Фольксваген Центр» Пулково Стартовая д.5 лит. А

«Фольксваген Центр» Лахта Оптиков д.3 лит.А

Телефон (812) 331-99-94

* GO! — ГОУ!. Park Pilot — Парк Пайлот. Brake Assist — Брейк Ассист. 4MOTION Active Control — 4МОУШН Эктив Контрол. 4MOTION — 4МОУШН. Composition Media — Композишн Медиа. App-Connect — Апп-Коннект.

** Максимальная выгода достигается при предоставлении дилером специальной цены и покупке автомобиля Volkswagen Tiguan GO (Гоу) по программе трейд-ин (обмен старого автомобиля на новый) до 30.09.2020г.

Перечисленные опции доступны не во всех комплектациях. Некоторые опции предлагаются за дополнительную плату. Подробности узнавайте у менеджеров в отделе продаж.

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