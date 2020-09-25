Петербургский бодибилдер протащил «Аэробус» весом 43 тонны и установил рекорд

Рекорд установили на технической базе авиакомпании в Пулково. Фото: instagram.com/rossiya_airlines / Авиакомпания "Россия"

Петербургский спортсмен-бодибилдер Денис Вовк установил неофициальный мировой рекорд в дисциплине трек-пул - «перетягиванию» тяжелых транспортных средств. При собственном весе в 90 килограммов, атлет сдвинул с места «Аэробус» массой 43 тонны. Обычно силачи, участвующие в подобных состязаниях, весят около 150 килограммов. И все они - мышцы.

- На базе технического обслуживания воздушных судов авиакомпания «Россия» провела мероприятие, в ходе которого атлет перетянул воздушное судно весом 43 000 кг (с учетом минимального остатка топлива), - сообщает пресс-служба перевозчика.

Вес Дениса - всего 90 килограммов. Его коллеги весят в полтора раза больше. Фото: instagram.com/vovkd_0804

Само мероприятие прошло днем 25 сентября в петербургском аэропорту Пулково, где базируется авиакомпания. А силач таскал за собой «Аэробус A-319» с собственным именем «Спортолет». Он имеет специальную раскраску борта и оперения - ливрею, посвященную российскому спорту. Проект сделан в 2018 году для поддержки отечественных спортсменов на международных соревнованиях.

К слову, петербургскому бодибилдеру получилось протащить многотонное судно на расстояние четырех метров. В обычных условиях для этого понадобились бы усилия 15 человек.