На петербургской крыше выступит диско-племя IOWA

Катя Иванчикова - солистка группы IOWA. Фото: предоставлено организаторами.

IOWA - группа, песни которой известны каждому ценителю качественной поп-музыки в России и за ее пределами. В песнях группа красочно рассказывает простые и смешные истории, которые происходили в жизни или хотя бы в воображении у каждого, в том числе у автора текстов и вокалистки Кати Иванчиковой, автора музыки и соло-гитариста Леонида Терещенко, бас-гитариста Александра Гаврилова, а также Василия Буланова, который играет за вертушками и на ударных.

Оказавшись на большой сцене, они сумели достучаться до сердец слушателей, а их песни прочно заняли лидирующие позиции в главных хит-парадах страны. В копилке музыкальных наград IOWA: самая престижная музыкальная премия в России - «Золотой граммофон», «Лучшая Группа» на Премии RU.TV в 2016 году и «Лучшее танцевальное видео» в 2017, а Российская национальная музыкальная премия за хит «Мои стихи, твоя гитара» в 2017 году. Их «Маршрутку», «Бьет бит», «Улыбайся» и «Маяки» зрители поют хором, а самые преданные поклонники следуют за любимой командой по городам.

Изначально выступление группы было намечено на 28 мая в рамках летнего сезона ROOF FEST’2020, однако сложившаяся ситуация в мире подкорректировала планы. Новая дата - 27 сентября, назначена с заботой о зрителях и надеждой, что концерты на крыше снова станут привычной составляющей жизни города. Уже в эти выходные команда выступит на крыше ROOF PLACE. Будет громко, блестяще и зажигательно.