Ресторан МЕМО закрывает летний сезон вечеринкой с участием DJ ROMEO

В МЕМО всегда рады гостям. Фото: Андрей ГАШЕВ

Петербург удивляет. В город пришло настоящее бабье лето, а последние дни бьют температурные рекорды. Лучше не сидеть дома, а ловить отличную погоду. В эту пятницу ресторан МЕМО устраивает самую летнюю вечеринку в уходящем сезоне. Специальным приглашенным гостем вечера станет легенда танцевальной музыки DJ ROMEO.

Событие пройдет во внутреннем дворике ресторана. Только в этот вечер все гости получат welcome drink Aperol Spritz. Далее на этот ярко-оранжевый коктеи ль будет действовать специальный праи с.

Можно танцевать, наслаждаться огненной кухней и продлевать лето! В меню ресторана MЕМО – средиземноморские и восточные блюда, приготовленные на гриле, а также в помпейской печи. В помпейской печи ресторана готовят хлеб и традиционную выпечку разных народов: пиде, лахмаджун и фокаччу. Самый большой раздел меню составляют блюда, приготовленные на гриле - от стейков, кебабов и шашлыков до хачапури на шампуре. А одной из самых интересных позиций станет донер, приготовленный на углях. А еще для любителей расслабиться по-особенному друзья ресторана приготовят самые насыщенные паровые коктейли.

КОНКРЕТНО

Начало 25.09 в 20.00.

Адрес: Малая Морская, 23.

Телефон: +7 (812) 330–23-23.