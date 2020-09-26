Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 26 сентября 2020 года: статистика по карантинам в школах и риск повторения московского сценария ограничений

"Комсомолка" собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро 26 сентября 2020 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

«Комсомолка» собрала все последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро 26 сентября 2020 года. За прошедший день в Северной столице опасную инфекцию выявили еще у 224 горожан.

- Общее число зараженных с начала пандемии на данный момент составляет 41 798 человек. Выздоровел уже 28 461 (+210) пациент. Смертей в общей сложности 2 858 (+19), - сообщает Оперативный штаб по COVID-19.

Последние данные по коронавирусу в Санкт-Петербурге. Фото: "Яндекс"

По словам главы рабочей группы по борьбе с распространением коронавируса в Петербурге, академика Евгения Шляхто, сейчас существует риск того, что через 3-4 недели Санкт-Петербург пойдет по московскому сценарию осенней эпидситуации – возрастет число ежедневных заражений, а Смольный будет вынужден ввести новые ограничения. Как отметил эксперт, переход на удаленную работу уже сейчас точно бы не помешал.

К слову, в отличие от Северной столицы, в Ленобласти все же ввели новые запреты с 25 сентября. Всеволожск, к примеру, переместился в «красную» зону со строгими правилами.

По данным за последний день, в Санкт-Петербурге закрыли на карантин по коронавирусу или ОРВИ 26 школьных классов и один детский сад. В учебных учреждениях, где разгулялись инфекции, ожидаемо перешли на «дистанционку», но временную.

Добавим, что в Ленобласти за время пандемии заразились коронавирусом 7 849 (+60) человек, выздоровели 5 463 (+28) и скончались 98 (+0).