Россию на «Детском Евровидении-2020» представит 11-летняя певица из Санкт-Петербурга

София профессионально занимается вокалом с пяти лет. Фото: из личного архива героя публикации

В минувшую пятницу, 25 сентября, в Москве состоялся отбор кандидатов на участие в ежегодном международном конкурсе «Детское Евровидение-2020». Жюри присудило победу 11-летней Софии Феськовой из Санкт-Петербурга – в конце ноября она отправится покорять Варшаву с песней «Мой новый день». Об этом сообщается на официальном сайте конкурса.

- София Феськова с песней «Мой новый день» представит Россию на песенном конкурсе «Детское Евровидение 2020», - сообщили организаторы конкурса.

Напомним: ранее «КП-Санкт-Петербург» рассказывала о творческом пути Софии. Петь девочка начала с пяти лет. Сейчас на счету Софии – участие в нескольких крупных международных и российских конкурсах. Три года назад юную исполнительницу не взяли на шоу «Голос.Дети», но не прошла в финал – к ней не повернулся ни один из членов жюри. Тем не менее духом София не пала и петь не бросила – и, как оказалось, не зря. По словам мамы девочки, песню «Мой новый день» София выиграла два года назад на конкурсе у композитора Анны Петряшовой. Композиция посвящена тому, что нужно верить в свои мечты.

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