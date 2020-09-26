Количество зараженных коронавирусом в Санкт-Петербурге на 26 сентября 2020 года: второй рекорд подряд

Количество зараженных коронавирусом в Санкт-Петербурге на 26 сентября 2020 года составило 232 человека. Фото: Олег ЗОЛОТО

Кривая зараженности новым коронавирусом SARS-CoV-2 в Северной столице продолжает идти в рост. Количество зараженных коронавирусом в Санкт-Петербурге на 26 сентября 2020 года составило 232 человека – больше, чем в любой другой день начиная с 18 июля. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

- На 232 заболевших пришлось всего 116 выздоровевших, - уточнили в ведомстве. – Таким образом Санкт-Петербург остался на втором месте в списке городов, где инфекция на данный момент наиболее распространена. На первом находится Москва – там за сутки выявили 1 792 заболевших.

Напомним: по словам экспертов, опрошенных «Комсомолкой», рекордный рост заболеваемости связан с активизацией социальных контактов. Проще говоря, кривая пошла вверх тогда, когда истекли две недели с момента начала нового учебного года, и в Санкт-Петербург вернулись студенты и школьники, а также те, кто уезжал в другие города, регионы и страны на время отпусков. Специалисты – в том числе главный по коронавирусу в Северной столице, директора Центра имени Алмазова академик Евгений Шляхто – уверены, что мы еще можем догнать Москву, а возвращения части «карантинных» ограничений стоит ждать уже через три-четыре недели.