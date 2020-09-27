Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 27 сентября 2020 года: рекордный прирост по заболеваниям и смертям

Последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге хорошими нельзя назвать при всем желании. Фото: Артем КИЛЬКИН

Северная столица в плане эпидемиологического благополучия откатилась как минимум к середине лета. Об этом говорят данные статистики, которую публикует городской оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. Поэтому последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 27 сентября 2020 года, мягко говоря, не радуют – город уверенно бьет свои же собственные рекорды по заболеваемости и смертности.

- По состоянию на 27 сентября в Санкт-Петербурге зафиксировали 232 новых случая заболевания населения SARS-CoV-2, - комментируют в ведомстве. – Это на шесть случаев больше, чем в предыдущие сутки. - Общее число зараженных с начала пандемии на данный момент составляет 42 030 человек. Выздоровел уже 28 577 (+116) пациент.

Динамика заболеваемости наглядно видна на графиках. Фото: Яндекс. Коронавирус

По уровню распространения инфекции город на Неве вот уже который день находится на втором месте после Москвы. Там ситуация еще более сложная – не случайно столичные власти вновь заговорили о самоизоляции для пожилых людей и переводе части работающего населения на «удаленку». Впрочем, и нам радоваться нечему: в последний раз такие же показатели заболеваемости в Санкт-Петербурге были зафиксированы лишь 18 июля.Таким образом общее количество умерших с начала пандемии составило 2 885 человек.

То же самое касается и смертности. Всего за сутки, по данным оперштаба, от коронавируса скончалось 27 петербуржцев. Это тоже рекорд – в последний раз мы приходили к такому уровню смертности тоже в июле, но 25 числа.

В целом, специалисты оценивают текущую эпидемиологическую обстановку в Северной столице как тревожную – по их словам, мы отстаем от московской динамики на три-четыре недели. А значит, в обозримом будущем тоже можем столкнулся с возвращением некоторых «карантинных» ограничений и запретов.

В соседней Ленинградской области с начала эпидемии заразились коронавирусом 7 908 (+59 за минувшие сутки) человек, выздоровели 5 448 (+25) и скончались 98 (+0).