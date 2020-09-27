В Санкт-Петербурге часть балкона жилого дома обрушилась под ногами женщины

В Петербурге очередное обрушение балкона Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге произошло очередное обрушение балкона. На этот раз часть конструкции обвалилась в Невском районе в доме на Подвойского, 50. В этот момент на нем состояла 40-летняя жительница, у которой пол ушел из-под ног.

- Частичное обрушение конструкции произошло на 5-ом этаже жилого дома, - сообщил "КП-Петербург" источник. - Стоявшая там женщина упала на 4-ый этаж.

К счастью, серьезных травм женщина не получила. Даму спас балкон на 4 этаже, на который она приземлилась. Конструкция выдержала и пострадавшая осталась цела. Тем не менее, ее госпитализировали в больницу.

Ранее балконы обрушились на Кирочной улице Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сейчас в причинах обрушения плиты разбираются сотрудники жилищно-коммунальной службы. Известно, что многоквартирный дом был построен в 1972 году.

Это уже не первое обрушение балкона в Санкт-Петербурге за последний год. Ранее подобное произошло на Кирочной улице. Там обвалились сразу четыре балкона. К счастью, в ЧП никто не пострадал. На тротуаре, куда упали бетон и кирпичи, как и на балконах никого не было.

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На месте ЧП работают спасатели, пострадавших при обрушении балконов нет (подробности)