Число заболевших коронавирусом в Санкт-Петербурге на 27 сентября 2020 года составило 227 человек

Последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН

Число заболевших коронавирусом в Санкт-Петербурге на 27 сентября 2020 года продолжает оставаться выше 200 человек. За последние сутки в городе зафиксировали 227 новых случаев заболевания Covid-19. Об этом сообщают в оперативном штабе. При этом число излечившихся за сутки по-прежнему меньше в два раза. За последние 24 часа из больниц города выписали 114 человек.

- От коронавируса скончались за сутки 9 человек в Санкт-Петербурге, - сообщает оперативный штаб. - Всего за последние сутки обследовали на коронавирус 22 048 человек. Под медицинским наблюдением находится 1 338 человек. Из них 23 - в обсерваторе, 553 - контактные, 762 - на самоизоляции.

Всего в Санкт-Петербурге за время пандемии коронавирусом заболели 42 тысячи 257 человек, излечились 28 тысяч 691 пациент, скончались 2 894 больных.

О новых ограничительных мерах в Санкт-Петербурге, которые могут ввести из-за повышения числа заболевших, пока не сообщается.