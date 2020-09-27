Клоуны-убийцы, отчаянные домохозяйки и Little Big: В Санкт-Петербурге проходит фестиваль SUP-серферов

В Петерьурге проходит костюмированный флэшмоб Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге День туризма праздную с размахом. В городе проходит сразу несколько красочных шоу. Горожане и туристы могут послушать «Поющие мосты», увидеть проход колонны аквабайкеров по рекам и канала, световой вечерний мотопарад и самое главное - завораживающий флешмоб SUP-серферов у Зеленого моста.

Люди танцют под Little Big Фото: Артем КИЛЬКИН

Сотни горожан и туристов вышли на реку у Зеленого моста на Невском проспекте, чтобы принять участие в праздники. Многие решили устроить заплыв в костюмах. На воде можно было заметить клоуна-убийцу, домохозяйку и персонажей из сказок. Все это сопровождается под бодрые песни петербургской группы Little Big.

Сказочные персонажи вызвали восторг у детей Фото: Артем КИЛЬКИН

- Пришли около 500 человек, - рассказывают очевидцы. - Народ нарядился в костюмы, кто-то пришел с животными. Праздник проходит очень веселою Люди танцуют с веслом на лодке, играет музыка. Ведущий всех бодрит!

В Петербурге ожидают очередной температурный рекорд Фото: Артем КИЛЬКИН

К слову, флэшмоб также закрывает сезон SUP-серферов. В этом году дату проведения выбрали удачно. В городе настало "бабье лето", а синоптики прогнозируют очередной температурный рекорд в 22 градуса тепла. Такая погода может стать самой теплой для 27 сентября за последние 100 лет.

В этом году это последний фестиваль Sup-серферов Фото: Артем КИЛЬКИН

Девушки пришли в ярких костюмах Фото: Артем КИЛЬКИН

Принять участи в закрытии сезона пришли сотни людей Фото: Артем КИЛЬКИН

Девушка в образе домохозяйки покорила горожан Фото: Артем КИЛЬКИН

Посмотреть на шоу приехали туристы из других городов Фото: Артем КИЛЬКИН