Аквабайкеры устроили красочное шоу на Фонтанке и Неве в Санкт-Петербурге

Шоу прошло без происшествий
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Санкт-Петербурге продолжают праздновать День Туризма. После красочного шоу sap-серферов место на реках заняли десятки аквабайкеров, которые прокатились по Мойке, Неве и Фонтанке. Под рев байков, плеск волн и оханье очевидцев экстремалы устроили настоящее шоу.
Аквабайкеры прошлись по рекам и каналам
Фото: Артем КИЛЬКИН
Торжественный проход колонны аквабайкеров по рекам и каналам Санкт-Петербурга собрал сотни людей, желающих посмотреть на шоу.
Любители покататься по воде развлекали публику
Фото: Артем КИЛЬКИН
«Морские волки» привели в восторг публику. К слову, очевидцы остались сухие, а шоу прошло без происшествий.
Аквабайкеры закрыли сезон
Фото: Артем КИЛЬКИН