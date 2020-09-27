Аквабайкеры устроили красочное шоу на Фонтанке и Неве в Санкт-Петербурге

Шоу прошло без происшествий Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге продолжают праздновать День Туризма. После красочного шоу sap-серферов место на реках заняли десятки аквабайкеров, которые прокатились по Мойке, Неве и Фонтанке. Под рев байков, плеск волн и оханье очевидцев экстремалы устроили настоящее шоу.

Аквабайкеры прошлись по рекам и каналам Фото: Артем КИЛЬКИН

Торжественный проход колонны аквабайкеров по рекам и каналам Санкт-Петербурга собрал сотни людей, желающих посмотреть на шоу.

Любители покататься по воде развлекали публику Фото: Артем КИЛЬКИН

«Морские волки» привели в восторг публику. К слову, очевидцы остались сухие, а шоу прошло без происшествий.