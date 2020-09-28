Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 28 сентября 2020 года: число заболевших в два раза выше выздоровевших

Последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

Коронавирус в Санкт-Петербурге даже не думает отступать. Город после летней передышки вновь начинает "задыхаться" от опасной инфекции. Вот уже который день число новых случаев заболевания выше психологической отметки в 200 человек. При этом Северная столица продолжает оставаться в лидерах по смертности от коронавируса, разделяя первые строчки с Москвой. Правда, в отличие от столицы в городе на Неве пока не вводят новые ограничения и рекомендации по самоизоляции.

- В Санкт-Петербург за последние сутки выявили 227 новых заражений коронавирусом, всего с начала пандемии в городе заболели 42 257 человек, умерли 2 тысяч 894 (+9 за сутки), выздоровели 28 691 (+114 за сутки), - сообщает оперштаб.

Динамика заболеваемости коронавирусом в Санкт-Петербурге Фото: Яндекс

Получается, что число новых зараженных за сутки в два раза больше выздоровевших. Такая тенденция наблюдается последнюю неделю.

Не лучше обстоят дела в соседней Ленобласти. Там всего с начала пандемии заболели коронавирусом 7 тысяч 970 человек, за последние сутки выявили новых 62 заражения.

При этом новых смертей от коронавируса в 47-ом регионе, как и новых выздоровлений, за сутки не было. Всего с начала пандемии там скончались от инфекции 98 человек, выздоровели 5 тысяч 488 пациента.