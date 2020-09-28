Голая и раскрепощенная: обнаженная блондинка прогулялась по Выборгу и напугала своим видом местного рыбака

Голая блондинка прогулялась по Выборгу. Фото: vk.com/vyborgvk / Михась Шкобский

В воду от удивления едва не упал житель Выборга. Мужчину, рыбачившего на Крепостном мосту, напугала обнаженная девушка. Юная блондинка в одном пальто на голое тело, смело шагала под лучами осеннего солнца. Свою единственную одежду она без стеснения распахнула настежь.

- Это нормально так ходить по нашему городу?! Я понимаю что бабье лето пришло, но не до такой же степени...... я чуть с удочкой в залив не упал когда обернулся, - приводит слова пораженного мужчины паблик «Выборг Вконтакте».

Самые интересные места на опубликованном фото, к счастью, или к сожалению, заретушированы, но понять состояние рыбака можно. На каждый раз по центру старинного города ходят такие «леди Годивы».

В комментариях жители Выборга согласились, что это не рядовой случай и осудили девушку за легкомыслие, ведь ее в таком виде могли увидеть дети!

- Интересно а куда смотрит полиция? Тут административным штрафом от 500 до 1000 рублей попахивает. Там могут быть дети и смотреть на это! У нее с головой все в порядке вообще? Это же развратные действия в отношению несовершеннолетних, - пишут пользователи соцсетей.

Другие были не столь категоричны и предположили что блондинка просто сделала это на спор. Нашлись и другие варианты произошедшего: «Замуж хочет, надоело работать. Верный знак»; «Питерские туристы - самые культурные».

Впрочем, это не единственный пример публичной обнаженки в Выборге. Два года назад голая фотомодель уже устроила сессию на центральных улицах города, а ролик о съемках был опубликован в соцсетях.