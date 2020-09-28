ВТБ Мобайл подключил 240 тысяч абонентов. Фото предоставлено пресс-службой Банка ВТБ.

Мобильный оператор ВТБ Мобайл за первый год работы подключил 240 тысяч абонентов. За это время абоненты оператора скачали сотни Тб трафика и проговорили десятки миллионов минут, при этом в период самоизоляции интернет-трафик на одного активного абонента вырос на 60%. В ближайшее время ВТБ Мобайл планирует расширить свое присутствие в регионах, запустить технологию виртуальных карт eSIM и еще более тесно интегрироваться с сервисами банка ВТБ.

За прошедший год услуги ВТБ Мобайл стали доступны жителям Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей. Большинство абонентов (55%) составляют мужчины, на женщин приходится 45%. Средний возраст – 41 и 44 года соответственно.

Среди преимуществ мобильного оператора – единый тариф в поездках по России, отсутствие платных подписок, а также возможность переноса неиспользованных остатков пакетов интернета, минут и SMS на следующий месяц.

Самыми популярными у клиентов способами пополнения счета оказались ВТБ-Онлайн, сайт и приложение ВТБ Мобайл, а также пополнение баллами «Мультибонс». При этом абоненты могут работать в ВТБ Онлайн, ВТБ Мои инвестиции или на сайте vtb.ru бесплатно. Абсолютное большинство (90%) воспользовались услугой, в том числе находясь в роуминге.

ВТБ Мобайл применяет качественные современные инструменты безопасности. За год оператор не зафиксировал ни одного случая с мошеннической подменой SIM благодаря внедренным мониторингам.

- Мы довольны результатами работы оператора за первый год, - отметил генеральный директор ВТБ Мобайл Максим Шарков. - Клиенты ВТБ Мобайл выбирают выгодные условия, удобное подключение и безопасное использование связи. Это три преимущества, которые мы продолжаем активно развивать. В ближайшее время ВТБ Мобайл запустит еще ряд продуктов и появится в новых регионах. Это позволит нам в течение нескольких лет достичь доли в 20% по проникновению в активную клиентскую базу банка ВТБ.