Сцена, спорт и экотропа: Проект благоустройства берегов Охты и Оккервиля представили в Санкт-Петербурге

Берега рек Охта и Оккервиль благоустроят в Санкт-Петербурге. Фото: Полина ЖУКОВА

В Красногвардейском районе Петербурга появится новое общественное пространство – на берегах рек Охта и Оккервиль. В понедельник, 28 сентября, в городе представили концепцию благоустройства этой территории. Особенно интересна она тем, что в ее основу легли предложения самих горожан. Преображать зону у воды будут в рамках проекта «Твой город», в котором участвуют местные жители, активисты, администрация района, профильные комитеты, проектировщики, а также представители бизнеса.

АКТИВНЫЙ ДОСУГ И ТИХИЕ УГОЛКИ

Территорию, над которой будут работать, разделили на три зоны. Первая – левый берег Охты от моста Шаумяна до Уткина моста – будет предназначена для активного отдыха. Там планируют разместить спортивную площадку и игровую зону для всех возрастов с большими качелями. И даже небольшой амфитеатр со сценой для проведения мероприятий. К слову, такая площадка будет интересна и для находящихся по соседству культурных учреждений – библиотеки «Современник», театра «Буфф», реставрируемого музея «Уткина дача». Кроме того, на территории появится крытый променад, где можно будет проводить уличные выставки. Конечно, проложат пешеходную дорожку для прогулок, а у любителей крутить педали появится велодорожка.

Часть набережной Охты преобразится. Фото: "Проектные решения"

Полной противоположностью станет зона на правом берегу реки Оккервиль – от Уткина до Заневского мостов. Она подойдет для тихих прогулок. А, по мнению экологов, она представляет большую природную ценность, поэтому ее планируют сохранить в первозданном виде.

– Это так называемая экозона – самая зеленая и самая солнечная сторона. На ней не планируется проведения масштабных работ, здесь будет сделана только экотропа. Специалисты выяснили, что здесь гнездятся до 24 видов птиц. А также здесь присутствуют несколько яблонь, возраст которых ориентировочно 100 лет, – рассказал заместитель гендиректора компании «Проектные решения» Кирилл Маклаков.

Сейчас берега Охты выглядят так. Фото: Полина ЖУКОВА

Деревянную экотропу проложат по уже существующим дорожкам, у воды организуют смотровые площадки, а также добавят зеленых насаждений, в том числе и яблонь. Кроме того, в пределах этой территории решили разместить небольшую площадку для выгула собак. Обсуждения с местными жителями показали, что такая зона необходима, и организовать ее решили подальше от детских и спортивных площадок.

Любители природы смогут прогуляться по экотропе. Фото: "Проектные решения"

А место для спортсменов появится как раз в третьей зоне – на противоположном, левом, берегу реки от Уткина до Заневского мостов. Рядом находятся жилые дома, а также общежитие Охтинского колледжа. Поэтому в планах – спортивная «воркаут»-площадка и детская зона. А также продолжение велодорожки и тропы для пеших прогулок (они свяжут проспект Шаумяна с Заневским проспектом).

Оккервиль станет новым местом притяжения в Красногвардейском районе. Фото: "Проектные решения"

КОНКРЕТНО

Благоустройство берегов Охты и Оккервиля проходит по принципу соучаствующего проектирования. На все работы предполагают потратить 100 миллионов рублей. Как отметил председатель комитета финансов Алексей Корабельников, половину этой суммы на проект выделит город (средства уже заложены в бюджете), а половину инвестор – застройщик близлежащей территории. Сейчас предварительный проект, созданный с учетом мнения горожан, отправился на рассмотрение в профильные комитеты. В окончательный вариант могут быть внесены какие-то изменения с учетом замечаний. Планируется, до конца 2020 года проект получит согласования. И уже в 2021 году город сможет приступить непосредственно к благоустройству.