ПСБ поделился опытом диджитализации.

Представители ПСБ выступили на ежегодной конференции «Цифровая индустрия промышленной России 2020», которая проходила с 23 по 25 сентября в Нижнем Новгороде и собрала экспертовроссийских компаний по всей стране. Участники обсудили современные технологичные проекты и кейсы, поделились опытом запуска новых проектов и поддержки действующих в период действия ограничительных мер и ускоряющейся цифровизации всех сфер.

Новые условия жизни и работы, связанные борьбой с пандемией, хорошо показали, насколько оперативно могут решаться проблемы дистанционной работы, обеспечиваться непрерывность процессов при удаленных доступах к системам банка. По словам старшего вице-президента - директора дирекции информационных технологий ПСБ Сергея Пегасова, в этот период основные банковские проекты в части информационных технологий не останавливались.

- Наоборот, нам пришлось расширить серверные и сетевые инфраструктуры, чтобы обеспечить как непрерывность и качество работы клиентских онлайн-сервисов, так и возможность качественной удаленной работы в режиме карантина своим сотрудникам, предусмотрев меры дополнительной защиты банковской инфраструктуры. Мы являемся универсальным банком с особым статусом по обеспечению государственного оборонного заказа, поэтому нам было важно обеспечить непрерывную и качественную работу всех сервисов банка в период самоизоляции в сжатые сроки. Например, в штатном режиме создание 6 тысяч удаленных рабочих мест было бы выполнено не менее чем за 6-12 месяцев, но в режиме преодоления последствий коронокризиса были приложены максимальные усилия и задействованы все ресурсы, поэтому весь объем работ был проделан за 2 месяца, – подчеркнул он во время своего выступления на сессии «Key-notes. FinTech Talk».

Режим ограничений и перевод сотрудников на удаленную работу способствовал дальнейшей дебюрократизации важных внутренних процессов в ПСБ на пути цифровизации, рассказала руководитель направления цифровой трансформации Марианна Данилина в ходе экспертной сессии «Кадры для цифровой экономики: как создавать команды лидеров цифровой трансформации».

- Банковский сектор, особенно российский – очень прогрессивное направление. Именно COVID-19 помог продвинуть тему цифровизации более широко на уровне внутренних заказчиков - бизнес-линий. Банк быстро перешел в формат гибкого графика и на удаленный режим работы, - подчеркнула она.

В рамках сессии «Key-notes. FinTech Talk» представители финансовой отрасли также поговорили о внедрении инновационных банковских технологий. Сегодня мы уже не представляем банковский сектор без онлайн-оплаты услуг, онлайн-открытия вкладов или оформления кредитов, онлайн-обмена валют. И пандемия стала катализатором и новым двигателем для цифровой трансформации финансового сектора в самом широком понимании. За прошедшие полгода многие участники финансового рынка перестроили свои бизнес-процессы, чтобы полностью заменить «традиционный» поход клиента в офис на онлайн-формат. В этом вопросе на первое место выходит идентификация клиента по его биометрическим данным.

- В условиях самоизоляции особенно актуальной стала удаленная идентификация потребителей. Так, с помощью зарегистрированных биометрических данных в ПСБ была впервые оформлена ипотечная сделка с использованием ранее открытого через биометрию счета. Мы начали идентифицировать клиентов через дистанционные каналы в Интернете еще в 2019 году. До конца 2020 года планируем выпустить услугу по удаленной биометрической идентификации в мобильных приложениях ПСБ на платформах IOS и Android, – поделилась опытом и планами руководитель по развитию продуктов Центра компетенций инновационных технологий и цифрового бизнеса ПСБ Наталья Михайлова в ходе сессии «Биометрия для человека и бизнеса».