«Симптомы отравления уксусной кислотой»: Медики из Санкт-Петербурга предположили, что коронавирус убивает нас, как яд

Коронавирус предлагают лечить как отравление ядом Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Ученые из НИИ скорой помощи имени Джанелидзе в Санкт-Петербурге предлагают включить в лечение коронавируса терапию против интоксикации. Эксперты изучили зарубежную литературу о действии Covid-19 на здоровье человека и пришли к выводу: новая инфекция действует на организм, как яд. Например, как уксусная кислота, поражая все органы человека, в первую очередь - почки. «Комсомолка» разобрала с экспертами открытие, которое может снизить смертность от главного заболевания года.

Как следует из исследования ученых, главная отличительная черта коронавируса - быстрый переход от обычного состояния больного к тяжелому течению и смерти. Covid-19 помимо легких бьет по иммунной системе, системе кровообращения, сердечно-сосудистой и нервной системам, по почкам и печени. Медиков удивляет, что это происходит молниеносно и приводит к гибели. При этом внешне человек выглядит здоровым.

Эксперты утверждают, что коронавирус действует на организм как яд Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

- При уровне сатурации (насыщенности крови, – прим.ред.) кислорода 70 процентов больные могут быть спокойны, способны разговаривать и ходить без явной одышки, - рассказывают ученые. - Что нетипично для обычных болезней. Такое отмечается у 70 процентов пациентов.

Острая дыхательная недостаточность (ОРДС) при коронавирусе приводит к смерти чаще, чем другие болезни. Развитие этого синдрома заканчиваются гибелью больше, чем в 30-40 процентах случаев. При этом смертность пациентов с Covid-19, находившихся на ИВЛ, вдвое выше, чем при вирусной пневмонии в 2017-2019 годах.

- Важным звеном фатального течения Covid-19 является острая почечная патология, которая развивается в 20-30 процентах случаях тяжелого течения, - поясняют ученые. – Сейчас это рассматривают с позиции прямого токсического (отравления – прим. ред.) действия вируса.

Коронавирус, по теории ученых, приводит к разрушению гемоглобина, из-за чего в кровь вытесняется железо, которое поражает стенки сосудов и возникают тромбы. Дальше начинается поражение всех органов. Такое же, по словам экспертов, происходит при отравлении гемолитическими ядами (яды, которые разрушают эритроциты, – прим.ред.). Специалисты сравнивают это с действием на организм уксусной кислоты.

По словам медиков, коронавирус напоминает им отравление Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Проанализировав это, в НИИ Джанелидзе предлагают лечить коронавирус известными препаратами, которые используются при отравлении ядами и железом - дефероксамин, деферазирокс и деферипрон.

- Включение дефероксамина в программу лечения у пострадавших при отравлении уксусной кислотой оказывало положительное влияние на течение заболевания – снизилась частота развития пневмонии, острой сердечно-сосудистой недостаточности, что в конечном итоге привело к снижению летальности, - приходят к выводу медики. – Применение терапии, которая давно и успешно используется в токсикологической практике при острых отравлениях гемолитическими ядами и препаратами железа, может быть целевой терапевтической стратегией эффективного лечения полиорганного поражения при инфекции Covid-19.

Правда, эксперты новую идею пока комментируют с осторожностью.

- Интоксикация появляется при любой серьезной инфекции, - пояснил «КП-Петербург» заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов.

В свою очередь коллеги медиков НИИ Джанелидзе из Санкт-Петербурга, которые занимаются лечением пациентов с коронавирусом в больнице, пояснили, что исследование достойно внимания, но пока под большим вопросом.

- Проявление условного отравления при коронавирусе лечат во всем мире, - пояснил «КП-Петербург» эксперт, пожелавший остаться анонимным. – А в НИИ Джанелидзе предлагают лечить коронавирус также, как при отравлении ядами, при котором выделяется много свободного железа. Лечение направлено на то, чтобы уменьшить уровень свободного железа. Это чисто их идея, которая пока какого-то подтверждения на самом деле не имеет. Но мне понятно, почему такая мысль у них появилась. Дело в том, что у них у единственных в Санкт-Петербурге есть служба токсикологии, и это их определенная тема. Насколько правдоподобно все это и перспективно, неизвестно. Наверное, идея заслуживает внимания.