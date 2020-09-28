Сколько стоят уют и удобство: как рассчитывается плата за комфорт в новостройках Петербурга

Площадки для йоги, фонтаны и детские клубы в доме далеко не всегда встают жильцам «в копеечку». Фото предоставлено Группой «Аквилон».

Жить с удовольствием

Выбирая жилье, нынешние покупатели по-прежнему ориентируются на его стоимость и местоположение. Однако все более важными критериями становятся особенности того или иного жилого комплекса. Согласитесь, гораздо приятнее гулять во дворе, свободном от машин, и любоваться ухоженными тропинками, зеленью и оригинальными арт-объектами. Удобнее оставлять машину на паркинге или автостоянке, а не кружить вокруг дома в поисках парковочного места. Не переживать за безопасность детей, отпуская их на прогулку.

Собственно, весь перечисленный набор опций уже стал маст-хэвом для современного дома. Но застройщики на достигнутом не останавливаются и находят все новые возможности сделать жизнь обитателей своих ЖК еще комфортнее. И вот уже во дворах появляются беседки для пикников, площадки для йоги, амфитеатры.

Такие детские клубы сейчас можно встретить в новостройках Петербурга. Фото предоставлено Группой «Аквилон».

Самый актуальный тренд - создание в жилых комплексах общественных пространств. Это могут быть благоустроенные площадки с разными активностями во дворах или же специально оборудованные помещения в самих жилых комплексах. Такую идею сейчас воплощает в жизнь Группа «Аквилон». Застройщик выделяет помещения под детские клубы и спортивные залы, чтобы создать удобные условия для проведения досуга и развития жильцов. Такие пространства запроектированы во всех строящихся жилых комплексах Группы. Помещения будут полностью готовы к использованию: в детском клубе «Аквилон Kids» строители выполнят отделку, укомплектуют его мебелью, игрушками. Родители сразу после новоселья смогут использовать это место, чтобы устроить ребенку день рождения или организовать развивающие занятия. Спортивные залы «Аквилон Fitness» тоже оборудуют для тренировок к моменту сдачи дома. Заниматься фитнесом, йогой или силовыми тренировками можно будет сразу после заселения.

Когда спортзал прямо в доме – пропускать занятия просто не захочется! Фото предоставлено Группой «Аквилон».

Кстати, после сдачи проекта эти залы будут переданы в общедомовую собственность. Первыми преимущества общественных пространств прямо в доме смогут оценить новоселы ЖК 4YOU, 3-я и 4-я очереди которого сдаются в этом году. В каждом подъезде новых домов застройщик оборудует спортивные залы.

Плата за комфорт

Первый вопрос, который сразу же возникает у покупателя: сколько придется платить за все эти удобства? Начнем с того, что совсем без расходов обойтись, конечно, не удастся, но это далеко не заоблачные суммы, как принято считать. Если, конечно, речь идет не о клубном доме с бассейном и причалами для яхт. Чем меньше в комплексе жильцов и круче фишки, тем выше ежемесячная плата за их содержание.

В многоквартирных домах расходы на эксплуатацию «дополнительных удобств» делятся на всех соседей и становятся по карману каждому жильцу. Так, в доме с колясочными и кладовыми собственники квартир платят в среднем на 50-100 рублей в месяц больше, чем жильцы домов без этих весьма удобных опций.

Вполне посильны для жителей многоквартирного дома и затраты на содержание малых архитектурных форм и небольших фонтанов. Возьмем конкретный пример: обслуживание фонтана в жилом комплексе комфорт-класса 4YOU в Московском районе.

Как вы думаете, во сколько каждому новоселу обходится содержание этого фонтана? Фото предоставлено Группой «Аквилон».

В фонтане установлено 2 насоса с потребляемой мощностью 75Вт. В месяц при непрерывной круглосуточной работе они потребляют электричества всего на 469 рублей. За воду «накапает» еще 379 рублей: если менять ее раз в четыре дня, то с учетом объема чаши фонтана за месяц в него «вольется» 12 м3, отсюда и цифры.

469+379=848 рублей - ежемесячные траты на фонтан. Их делят между собой жители 782 квартир - именно столько новоселов в 1-й и 2-й очередях 4YOU. Получается, что плата за обслуживание фонтана составляет… 1,08 рубля в месяц на квартиру. Немного за такую красоту!

Примерно по такой же схеме будет подсчитываться оплата за содержание помещений детского клуба и спортзала. На выходе сумма получится небольшой, зато пользоваться удобствами жители дома смогут, не покидая пределы комплекса. Кстати, поскольку подобные помещения входят в состав общего имущества, отказаться от их содержания не получится.

Технологии экономии

Большинство современных фишек, особенно технологических, не только не повышает стоимость проживания в новостройке, но и позволяет сэкономить. Это, например, терморегуляторы на отопительных приборах, датчики уличной температуры, которыми снабжен индивидуальный тепловой пункт, светодиодные лампы, датчики движения в парадных. В современных домах устанавливаются двухтарифные электросчетчики, позволяющие оплачивать электроэнергию по дневному и ночному тарифам. Учитывая, что ночной тариф почти вдвое дешевле дневного, можно вполовину снизить свои расходы на электричество, если, к примеру, стирать и мыть посуду в посудомойке в ночное время.

Умнее технологии – ниже расходы. Фото предоставлено Группой «Аквилон».

Экономить ресурсы помогают и умные системы управления домом. Причем, если раньше такие опции были доступны только в комплексах бизнес-класса, то сейчас они переходят и в комфорт. Так, например, собственникам квартир жилого комплекса комфорт-класса «FoRest Аквилон», строящегося в Приморском районе, решать бытовые задачи, экономить силы, время и бюджет будет помогать умная система управления домом inHOME. Передовые технологии избавляют собственников от суеты с квитанциями благодаря автоматической передаче показаний приборов учета в управляющую компанию и в приложение на смартфоне владельца квартиры. Кроме того, система inHOME синхронизирована с датчиками дыма, протечек и датчиком открывания двери. Если случится возгорание или возникнет угроза потопа, сигнал поступит на смартфон владельца квартиры, где бы он ни находился.

Впрочем, инновации не отменяют и такие проверенные способы сделать дом комфортнее, как утепление стен. Нормативы позволяют строить в Петербурге внешние стены толщиной 130 мм. Это необходимый минимум, чтобы удерживать тепло внутри квартир. Но застройщики совершенствуют способы теплоизоляции. Специалисты Группы «Аквилон» разработали собственную технологию Termo-S - увеличили слой утеплителя наружных стен и кровли до 180 миллиметров, тем самым снизив теплопотерю до 40 процентов. Если учесть, что в каждом доме застройщик устанавливает автоматизированный тепловой пункт с датчиками температуры, то расходы на отопление дома снижаются примерно на 25 процентов.