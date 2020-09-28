В «Доме книги» состоится презентация новой пьесы Евгения Водолазкина

В книжном магазине "Дом книги" 29 сентября пройдет встреча с Евгением Водолазкиным. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Встреча с писателем Евгением Водолазкиным, автором романов «Лавр», «Авиатор», «Брисбен» и сборников короткой прозы «Дом и остров, или Инструмент языка» состоится во вторник, 29 сентября в 19.00 в книжном магазине «Дом книги». Лауреат премий «Большая книга», «Ясная Поляна» и «Книга года» презентует пьесу «Сестра четырех», где он выступил в новой для себя роли драматурга.

- У прозаика много разных инструментов, и один из них - речь героев, - рассуждает писатель. - У драматурга этот инструмент - единственный. Да, оркестр может выразить больше, чем скрипка, но есть вещи, которые в своем одиночестве способна передать только она. Эта книга - не попытка преодолеть пресловутый овраг. В драматургических опытах я остаюсь прозаиком, а герои этих текстов несут на себе родовые пятна прозы: слово они предпочитают действию.

Подробности о презентации смотрите на сайте Дома Книги. В день презентации книги ее можно будет приобрести по специальной цене.

ГДЕ. Дом книги на Невском, 28 - Зал Искусств на 1-м этаже.

КОГДА. 29 сентября в 19:00.

О пьесе «Сестра четырех». Это взгляд в духе театра абсурда на окружающую нас реальность, то, что происходит здесь и сейчас, и попытка напомнить о вечных смыслах и ценностях, которые не зависят от текущей повестки дня. Всем героям предстоит увидеть, какие они на самом деле, и «услышать правду» о себе.