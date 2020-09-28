Акция «Конфаэль»: Порадуйте учителей и воспитателей

Порадуйте учителей и воспитателей.

Шоколадная книга – отличный подарок! А книга и открытка из настоящего шоколада «Конфаэль» – великолепный презент любимому педагогу в День учителя или День воспитателя.

Получите шоколадную открытку в подарок за покупку любых трех шоколадных книг или учебников – и от души поздравьте учителей, воспитателей, тренеров, репетиторов ваших детей.

Акция уже идет и продлится до 7 октября. Но количество товара по акции ограничено, так что лучше не откладывать приобретение подарка для педагогов на последний день перед праздником.

Воспользоваться данным предложением можно при покупке шоколадных книг и учебников в Интернет-магазине фабрики и фирменных бутиках «Конфаэль», оплатив покупку наличными или банковской картой.

Дарите сладости педагогам! Пусть учебный год будет в радость!