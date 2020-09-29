Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 29 сентября 2020 года: новые карантины в школах и анонс ужесточения масочного режима

"Комсомолка" собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 29 сентября 2020 года. Фото: Артем КИЛЬКИН

«Комсомолка» вновь собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге, теперь черед актуальной информации на 29 сентября 2020 года. За минувший день в Северной столице выявили 237 новых заражений опасной инфекции. По словам губернатора Александра Беглова, сентябрьский рост заболеваемости связан с тем, что начался учебный год, и множество горожан возвращаются домой из отпусков.

- Всего с начала пандемии в городе заболели 42 494 человек, умерли 2 894, выздоровели 28 810 (+119 за сутки), - сообщает Оперштаб по борьбе с COVID-19.

Последние данные по коронавирусу в Санкт-Петербурге. Фото: "Яндекс"

Смольный обещает ужесточить контроль за соблюдением масочного режима и социальной дистанции. При этом петербуржцев продолжают штрафовать за нарушения коронавирусных правил, однако, в основном, полицейские ограничиваются предупреждением.

В городе резко выросло число школьных классов, отправленных на принудительный карантин из-за вспышек коронавируса или ОРВИ. Однако в Смольном пока не собираются вводить тотальные ограничения. Как считает губернатор, каждый человек должен понять, что лучше носить маску, чем оказаться на больничной койке. Если ухудшения эпидситуации не будет и все горожане будут соблюдать меры безопасности на совесть, то и запреты нам не грозят.

Добавим, что в Ленобласть скоро привезут вакцину от коронавируса. Медработников 47-го региона ждут больше 1,6 тысячи ампул прививки. Что касается ситуации по инфекции, то за время пандемии в области заразились коронавирусом 8 033 (+63 за сутки) человек, выздоровели 5 495 (+7) и скончались 98 (+0).