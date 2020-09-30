Как сэкономить в Санкт-Петербурге на поездках в общественном транспорте

Подземка Санкт-Петербурга - одна из грандиозных его достопримечательностей

Транспортная сеть Санкт-Петербурга считается одной из самых развитых в стране. Только представьте: каждый день в метро и на наземных видах транспорта совершают поездки несколько миллионов пассажиров. Метро города на Неве само по себе символизирует целую эпоху и дух города, являясь одной из самых ярких достопримечательностей, собранием произведений искусства, олицетворением самоотверженного труда рабочих и безграничности инженерной мысли. Петербургское метро самое глубокое в мире по средней глубине залегания, например, станции «Площадь Ленина» и «Чернышевская» находятся на глубине 92 метра, а открытая недавно «Адмиралтейская» расположена на глубине 102 метра. Спуск на такую глубину на эскалаторе занимает более 3 минут.

Самые красивые станции находятся между «Площадью Восстания» и «Автово», которая украшена стеклянными колоннами. Эту станцию метро вы сможете осмотреть, если направляться в Петергоф или Ломоносов.

Общественный транспорт переходит на бесконтактную оплату.

Уникальна станция «Спортивная-2», открывшаяся в 2015 году. Она соединяется со станцией «Спортивная-1» по подводному тоннелю, в котором расположен траволатор (горизонтальный эскалатор) длиной 300 метров.

Нельзя обойти вниманием станции «Технологический институт-1» и «Технологический институт-2», где для удобства пассажиров здесь на одной станции совмещены поезда двух линий. Так, чтобы пересесть с поезда синей ветки на красную ветку, на станции «Технологический институт» достаточно перейти на другую сторону платформы.

Отметим, что в метро можно фотографировать, но без вспышки. Нельзя распивать какие-либо напитки и что-либо есть. Следят за этим многочисленные камеры наблюдения и сотрудники охраны метрополитена.

Петербургский метрополитен так же, как и остальные элементы транспортной сети, не оставил без внимания своих пассажиров, поощряя их за использование современных и эффективных способов оплаты. И в 2020 году петербуржцы и туристы также смогли сэкономить, воспользовавшись услугами подземки.

Для жителей и гостей Северной столицы предусмотрена гибкая система скидок и проездных документов, позволяющая выбрать удобный стиль передвижения и сэкономить на поездках. Проездные документы подразделяются по видам транспорта - на отдельных перевозчиков и комбинированные: трамвай - троллейбус, троллейбус - автобус, трамвай - троллейбус - автобус и др. По срокам - длительного пользования, студенческие и ученические, и суточные на срок от 1 до 7 дней.

Отдельно необходимо упомянуть единую транспортную карту на 90 минут. Карта включает 1 поездку на метро и неограниченное число поездок в наземном транспорте. Она удобна для дальних поездок с большим количеством пересадок или для поездок туда - обратно, но уложиться надо за 90 минут. Карта начинает действовать с момента активации в транспорте.

Все большую популярность набирает оплата проезда в транспортных средствах банковской картой на валидаторе. Причина не только в удобстве такого способа оплаты, но и в солидных скидках, которые благодаря этому получают пассажиры. Валидатор, принимающий бесконтактную оплату, отмечен специальной пиктограммой - на переднем плане нарисована стилизованная банковская карта. Кроме того, справа и слева на наклейках указаны способы, ко-торыми можно оплатить проезд: банковскими картами, мобильными устройствами.

Стандартный проезд в питерском метро стоит 55 рублей. Кроме скидок по «Подорожнику», в этом году продлена акция платежной системы «Мир», позволяющая ездить в метрополитене Санкт-Петербурга со скидкой, что стало настоящей находкой для пассажиров. Так, держатели Единой карты петербуржца смогли оплачивать проезд со скидкой в размере 19 рублей, а держатели других бесконтактных карт «Мир» - со скидкой 14 рублей по сравнению со стоимостью разовой поездки при оплате банковскими картами других платежных систем. Достаточно на несколько секунд приложить карту к одному из боковых турникетов, поддерживающих оплату банковскими картами, в вестибюлях станций метрополитена. Турникеты, принимающие безналичную оплату, установлены по краям от общего ряда - справа или слева, а на их корпус наклеен стикер платежных систем.

С карты будет списана стоимость разовой поездки уже с учетом скидки. При этом скидку может получить держатель бесконтактной карты «Мир» любого банка.

Отметим, что для оплаты картами «Подорожник» действует 10-минутный тайм-аут. То есть несколько человек не смогут проехать со скидкой по одной карте. Если приложить карту до истечения тайм-аута, то с нее спишется полная стоимость поездки.

Сама карта «Подорожник» стоит 60 рублей, и ее можно вернуть в кассу метрополитена в течение 45 дней с момента покупки за 60 рублей. При этом средства, оставшиеся на карте, не возвращаются, что делает банковские карты неоспоримо более выгодным средством платежа.

По словам экспертов, оплата банковской картой повышает не только удобство проезда пассажиров, но и их без-опасность. Теперь расплачиваться с перевозчиком проще, чем традиционным, налично-денежным способом. Не требуется при всех доставать кошелек, искать мелочь по карманам или ждать сдачи.

Помимо «Подорожника» и банковских карт, для путешественников существует удобная «Карта гостя Санкт-Петербурга», которая позволяет не только оплатить проезд, но еще и посетить музеи культурной столицы.

ВАЛИДАТОР, принимающий бесконтактную оплату, отмечен специальной пиктограммой - на переднем плане нарисована стилизованная банковская карта.

Что делать, если карта оказалась в стоп-листе

БЫВАЕТ и такое, что карта оказалась в стоп-листе. Это означает, что по данной карте ранее была совершена поездка, при оплате которой не произошло списания денежных средств. Причиной мог быть недостаток средств на карте на момент оплаты, блокировка карты банком-эмитентом или иные проблем при выполнении платежа.

В этом случае для распечатки чека или вывода карты из стоп-листа необходимо зайти в Личный кабинет пассажира по ссылке https://lk.informseti.ru/. Вход выполняется по номеру карты, которой ранее оплачивался проезд. Для печати чека необходимо выбрать период отображения поездок, выбрать необходимую поездку и распечатать чек. Чтобы вывести карту из стоп-листа, необходимо нажать «Оплата в один клик» для погашения задолженности. Через 10 - 40 минут карта будет выведена из стоп-листа.