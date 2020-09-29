Как похоронное дело развивается в Интернете

После потери близкого человека очень сложно действовать рационально. Решить все скорбные вопросы помогают интернет-сервисы. Фото: Артем КИЛЬКИН

Мы сейчас о ритуальных услугах. В Петербурге начал работать круглосуточный сервис для поддержки граждан, потерявших близкого человека, - ritualspb.ru, где можно не только оперативно получить консультацию и найти нужную информацию, но и заказать услуги.

Вектор развития

Первые сайты, предлагающие выбрать агентство для организации похорон через Интернет, появились в нашей стране чуть больше десяти лет назад, но широкого распространения цифровизация похоронной сферы вплоть до 2020 года так и не получила, ведь известно, что предложение рождает спрос, а он на подобные опции был невелик. Так что заниматься онлайн-заказами ритуальных услуг были готовы немногие компании. Тем не менее новые агрегаторы ежегодно появлялись на рынке похоронных услуг. А стимулом роста стал период самоизоляции, когда лично посетить государственные учреждения, кладбища, похоронные агентства было просто невозможно. - Увеличение спроса на заказ ритуальных услуг через Интернет связано с тем, что граждане сегодня более осознанно подходят к выбору агентства, - объясняет эксперт в области похоронного дела Екатерина Дементьева. - В ответ на это все чаще компании размещают на сайтах актуальные прейскуранты на оказание ритуальных услуг, каталоги, публикуют правила, предоставляют консультации и принимают заявки. Но при этом, как и раньше, заказчик предпочитает пообщаться с агентом лично, ощутить поддержку и выбрать в магазине товары для захоронения. По моему мнению, сегмент агрегаторов ритуальных услуг будет постепенно развиваться, однако, агентства граждане посещать не перестанут.

Первая ритуальная справочная служба

Новым этапом в развитии онлайн-рынка ритуальных услуг стало появление отраслевого агрегатора. Ритуальная справочная служба была создана в 2020 году при поддержке Ассоциации предприятий похоронной отрасли Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона. - Мы стремились создать Интернет-портал, который будет полезен прежде всего, человеку, оказавшемуся в сложной ситуации, - рассказывает разработчик ресурса Георгий Тарасов. - В Санкт-Петербурге эта ниша долгое время оставалась незаполненной. Разрозненные ресурсы предоставляли порой противоречивые данные. Искать информацию приходилось долго, а то, что удавалось найти, в большинстве случаев оказывалось недостоверным. Мы постарались объединить все самое полезное для граждан о добросовестных игроках рынка и будем двигаться дальше. Так появился сайт ritualspb.ru,где собрана актуальная информация о профильных учреждениях, агентствах, кладбищах Санкт-Петербурга. Можно быстро найти информацию о транспортировке тела, кремации, свободных участках кладбищ. На ресурсе есть полезные ссылки и тематические статьи, касающиеся организации похорон и кремации. Правила оформления захоронения, компенсации, выплаты, льготы - данные ресурса регулярно обновляются и дополняются в соответствии с изменениями законодательства.

На сайте собрана вся актуальная для потерявших близких информация.

Ключевая цель Интернет-агрегатора - упростить взаимодействие между клиентами и исполнителями. Дистанционный сервис призван вывести рынок похоронных услуг на новый уровень. При этом информация, размещенная на сайте, касается только проверенных партнеров. Они работают на рынке ритуальных услуг честно, предлагают обоснованные цены и сотрудничество в рамках договора.

НА ЗАМЕТКУ

На сайте ritualspb.ru размещена информация о:

- вывозе умершего (погибшего)

- моргах и отделах ЗАГС Санкт-Петербурга

- ритуальных агентствах

- кладбищах

- крематории

- грузе 200 и репатриации

- льготах и пособиях

Похороны: что можно сделать онлайн

Важно понимать, что оформить разрешение на захоронение или получить свидетельство о смерти через Интернет сегодня невозможно. Чтобы избежать должностных злоупотреблений, правила предписывают для оформления погребения лично или через представителя обращаться в отдел ЗАГС, крематорий, на кладбище и предъявлять подлинники документов. Однако часть ритуальных услуг все-таки может быть оформлена дистанционно. И таких со временем станет больше. - Сегодня мы только начинаем запускать онлайн-сервис по заказу ритуальных услуг, - говорит Георгий Тарасов. - В дальнейшем агрегатор бесплатно будет подбирать пользователю ритуальные услуги и товары по оптимальным ценам. По заданным параметрам клиент сможет найти ближайший отдел ЗАГС или кладбище, уточнить стоимость услуг и сформировать заказ. Уже сегодня в один клик можно заказать уборку и благоустройство места захоронения, оформить годовое обслуживание или восстановление запавшей могилы. Кроме того, через ритуальную справочную службу можно вызвать агента на дом и арендовать зал для прощания. А вскоре с помощью сервиса ritualspb.ru можно будет подобрать гроб, автокатафалк, намогильный памятник, венок и прочие товары.

Умер близкий - куда звонить?

В первые минуты после потери близкого человека очень сложно сориентироваться и действовать рационально. Операторы ритуальной справочной службы круглосуточно отвечают на любые вопросы граждан по телефону в Санкт-Петербурге 8 (812) 407-39-39. Позвонивший в справочную службу получит информацию о том, какие документы нужны для погребения, и пошаговую инструкцию по дальнейшим действиям. Кроме того, предоставляется исчерпывающая информация о полагающихся по закону льготах. Консультации предоставляются круглосуточно и бесплатно. По телефону или на сайте пользователи могут пожаловаться на работу ритуальных служб или уточнить время работы надзорных организаций.

Конкретно: что входит в перечень услуг по организации похорон

Вывоз с места наступления смерти, подготовка тела к погребению, транспортировка гроба с телом, кремация, захоронение на кладбище. Определенных расходов требуют покупка ритуальных товаров, приобретение и установка памятника. В дальнейшем о месте погребения необходимо заботиться - производить уборку и озеленение, следить за состоянием намогильных сооружений. Часть услуг из указанного перечня уже сейчас можно заказать и оплатить дистанционно.