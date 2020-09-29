Измерения для жизни и стандарты будущего

Поверка средств измерений - одно из ключевых направлений работы центров стандартизации и метрологии Росстандарта. Фото: ФБУ «Тест-С.-Петербург».

Стандартизация, метрология… Иногда эти слова кажутся чем-то из сферы сугубо технической, неповседневной. Метрологию даже иногда относят к области подземных железных дорог или прогнозированию погоды. Впрочем, неудивительно: эта деятельность как служба разведчика, которая на первый взгляд как будто не видна. А тем временем все мы покупаем продукты, сделанные по ГОСТу, используем одинаковые зарядки для гаджетов, получаем медицинские, образовательные и другие услуги по определенным правилам, нормативам. Да, стандартизация везде! Как и метрология, наука об измерениях. Весы в магазине, тонометр у медика, счетчик воды или электричества в доме. Метрология, как и стандартизация, буквально повсюду. И обычно мы видим лишь малую часть этого удивительного мира. Ни одна отрасль промышленности, ни одна сфера науки и техники, ни одно направление международного сотрудничества не может развиваться без стандартов и точных измерений. А это значит, что кто-то должен руководить процессом их разработки и практического применения.

С ЧЕГО НАЧИНАЛСЯ ГОСТ

Для подробного рассказа об истории стандартизации и метрологии не хватит, пожалуй, и годового объема полос «Комсомолки», потому что зайти придется от самых истоков возникновения цивилизации, строительства египетских пирамид, римских акведуков и так далее. Можно самостоятельно изучить - это интересно! Собственно, и рассказ наш больше о самом ведомстве - Росстандарте, отсчет истории которого идет с 15 сентября 1925 года. В этот день был создан Комитет по стандартизации при Совете труда и обороны. Страна изо всех сил стремилась достойно войти в новый век с его бурным ростом промышленности и науки. А как создать надежные производственные цепочки, если даже элементарные товары - хлеб, соль и спички - выпускали, образно говоря, кто во что горазд? Первым общесоюзным стандартом стал ОСТ 1 «Пшеница. Селекционные сорта зерна. Номенклатура», утвержденный 7 мая 1926 года. И дело пошло.

Активно развивалась и метрология, так как в индустриальном мире без точных измерений никак не обойтись. У истоков ее современной истории в России стоял великий ученый Дмитрий Иванович Менделеев. Еще в 1900 году по его инициативе были учреждены поверочные палатки - учреждения, в которых поверяли (профессиональный термин метрологов) гири, весы и другое измерительное оборудование, сравнивая его показания с эталонами Главной палаты мер и весов.

Менделеев был не только выдающимся ученым-химиком, но и не менее выдающимся экономистом. На его глазах мир становился все более технологичным и глобальным, активно развивались промышленность и международная торговля, явно назревала необходимость внедрения метрической системы. Какая может быть развитая экономика, когда даже гири одного значения в каждой лавке весят по-разному?

Кстати, первая поверочная палатка была открыта в Санкт-Петербурге, а учреждение, ставшее ее наследником, - ФБУ «Тест-С.-Петербург» - успешно работает и по сей день. Отметим, что изначально обеспечение единства измерений не входило в сферу ответственности Комитета по стандартизации и его преемников, но позже логично стало ее неотъемлемой частью.

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СТАНДАРТЫ И ТОЧНОСТЬ ПОБЕД

То, насколько стране жизненно важно располагать современными, компетентными службами стандартизации и метрологии, очень четко стало видно в период Великой Отечественной войны. Все, что мы знаем о достижениях промышленности и экономики в военное время, о переброске целых предприятий в глубокий тыл и налаживании их работы, об оружии победы и нормах продовольствия, - ко всему этому приложили свой труд и свои знания специалисты в сфере стандартизации и метрологии.

Взять, например, танкостроение. Фронту требовалось огромное количество этих боевых машин, и они должны были становиться все лучше, эффективнее, при этом дешевле и проще в производстве. На базе узлов и агрегатов одних типов танков создавались другие, благодаря стандартизации и унификации танки превращались в самоходные орудия. Стандартные детали, стандартные технологические процедуры.

Внесли свой вклад в победу и специалисты-метрологи, в том числе и те, которые в окруженном и голодающем Ленинграде поверяли измерительные приборы на кораблях и в воинских частях, порой даже перебрасывались через линию фронта, сличали образцовые меры на заводах по производству боеприпасов, чтобы боевая часть снарядов подходила к гильзам.

НЕМНОГО НОСТАЛЬГИИ И ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

В послевоенный период Комитет по стандартизации неоднократно переименовывали и реорганизовывали. Новая научно-техническая революция, освоение атомной энергии, космического пространства потребовали создания новых производств, а значит, и новых стандартов, новых методик измерений. Создавались специализированные НИИ, задачей которых стало развитие стандартизации и метрологии на научной основе. Было положено начало работам, и ныне не утратившим своих актуальности и ценности, причем не только в нашей стране, но и за рубежом. Советский опыт за бугром внимательно отслеживался и признавался весьма эффективным.

Не будем сейчас рассуждать о социально-политических и экономических особенностях того времени, но советское качество, достижения нашей страны в области науки и техники многие до сих пор вспоминают добрым словом. И на то, очевидно, есть причины, во многом воплощенные в заслугах стандартизаторов и специалистов по точным измерениям.

Новое время бросило новые вызовы, и система Госстандарта (с 2010 года Росстандарт) достойно на них ответила. За считанные годы Россия прошла путь, занявший в иных государствах несколько десятилетий. Были сформированы соответствующая инфраструктура и институт экспертов, максимально аккумулирован международный опыт, совершенствовалась материально-техническая база.

Специалисты учреждений Росстандарта изучают в том числе и соответствие товаров, которые мы покупаем в магазинах, ГОСТам и другим стандартам качества. Фото: ФБУ «Тест-С.-Петербург».

Деятельность Росстандарта охватывает все регионы страны и представлена территориальными управлениями, центрами стандартизации и метрологии, научно-исследовательскими институтами и другими организациями.

Стратегически важная роль ведомства в экономической и общественной жизни обязывает его всегда идти на шаг впереди, уметь предвидеть, разглядеть то, что позволит оперативно предложить наилучшие решения всех поставленных задач. Современная реальность Росстандарта - это гармоничное сочетание надежных, проверенных десятилетиями методов и перспективных цифровых разработок, то есть альянс истории и современности. По своим измерительным возможностям наша страна сегодня занимает лидирующие позиции в мире, следует самым перспективным трендам в области цифровизации, совершенствует эталонную базу, укрепляет свой кадровый и научно-технический потенциал.

Уже утверждаются отечественные стандарты в области Интернета вещей, будут и стандарты для беспилотных автомобилей, внедряются умные электросчетчики, которые самостоятельно через Интернет передают данные о количестве потребленной электроэнергии. Еще вчера это казались чем-то фантастическим.

А если отойти от высоких материй и просто посмотреть по сторонам, мы увидим, как исправно работает транспорт, как в наших домах загорается свет, течет из крана вода, небо чертят полосами самолеты, проезжает машина «скорой» или полиции, в магазин за продуктами идут люди… Обычная жизнь. А в это время в НИИ Росстандарта создается новый рабочий эталон для энергетиков или промышленности, разрабатывается новый стандарт для медиков. Специалист центра стандартизации и метрологии Росстандарта поверяет инструмент, которым техники будут готовить к полету авиалайнер, измерительные приборы для метрополитена или контроля скоростного режима на дороге, а в испытательной лаборатории эксперты изучают партию молочных продуктов перед отправкой ее на прилавки магазинов.

Обеспечивая фундаментальные основы качества, безопасности и конкурентоспособности, шагая в авангарде создания и внедрения инновационных технологий, система Росстандарта открывает для страны и каждого из нас дорогу в будущее, являясь по роду своей деятельности всегда современной и актуальной.