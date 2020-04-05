Ирина Леонидовна Шикалович: федеральная сеть салонов оптик «Счастливый взгляд»

Ирину Леонидовну знают многие мамы и дети Санкт-Петербурга. Фото: Андрей ГАШЕВ

Ирина Леонидовна Шикалович– главный врач федеральной сети салонов оптики «Счастливый взгляд». Всалонах сети посетители могут пройти проверку зрения, а на базе Мегаоптики в Санкт-Петербурге создан диагностический центр с современным медицинским оборудованием, который находится под кураторством Ирины Леонидовны

Стаж работы по специальности у доктора Шикалович – 27 лет, из них более 15 лет Ирина Леонидовна получала клинический опыт работы в зарубежной клинике.

Доктор владеет навыками подбора средств коррекции зрения любой сложности. Проводит консультации пациентов, диагностику, а также занимается профилактикой и лечением глазных заболеваний взрослых и детей. Ирину Леонидовну знают многие мамы и дети Санкт-Петербурга. Она не только ведет прием в Центре коррекции и лечения зрения Мегаоптика «Счастливый взгляд», но и участвует в программе проверки зрения детей в рамках социального проекта «Здоровое зрение – здоровое поколение». Кстати, этот проект родился в Северной столице, но затем «шагнул» и в другие города, например, в Курск.

Доктор Шикалович за работой. Фото: Андрей ГАШЕВ

СЕМЬ ВОПРОСОВ ДОКТОРУ

– Почему вы решили стать врачом и как выбрали свою специализацию?

– Мне всегда нравилась биология. А уже в 10 классе пришло осознание, что хочу стать врачом. Поступая в институт, не планировала быть именно офтальмологом, но жизнь решила за меня. И я благодарна, что все сложилось именно таким образом, потому что сейчас не представляю себя врачом какой-то иной специальности

– Проблемы со зрением у петербуржцев встречаются часто?

– К сожалению, проблема с нарушением рефракции и заболеваниями органа зрения сейчас актуальна во всем мире, и наш город не является исключением. Появление дополнительных факторов: загрязнение окружающей среды, гаджеты, малоподвижный образ жизни – все это лишь усугубляет проблемы.

– Когда пора идти к офтальмологу?

– Посещение офтальмолога рекомендовано как минимум раз в год. Если вы почувствовали ухудшение зрения, появились боли и туман перед глазами, не нужно откладывать визит к врачу или ждать планового осмотра – сразу же запишитесь на прием к специалисту.

– Что лично вы считаете своим главным достижением в профессии?

– Помогать пациентам и видеть положительные результаты своей работы – это главное ежедневное достижение любого врача. Но если говорить предметно, то есть еще социальная ответственность. Когда ты, как специалист, можешь поучаствовать в подобных мероприятиях, это вдвойне ценно. Например, в 2018 и 2019 годах в рамках акции «Здоровое зрение – здоровое поколение» 4000 санкт-петербургских школьников прошли бесплатную проверку зрения.

– Как вы сами заботитесь о своем здоровье?

–Занимаюсь фитнесом, гуляю с собакой, прохожу плановые медицинские осмотры.

– Быть петербургским доктором – что это значит для вас?

– Быть петербургским доктором- это большая гордость для меня. Я была студенткой 1 ленинградского медицинского института, стала петербургским доктором. Горжусь родным и самым красивым городом на земле.

– Есть ли у вас любимый анекдот о врачах, которым вы могли бы поделиться с нашими читателями?

– Прежде чем влюбиться с первого взгляда – не забудьте проверить зрение.

Как записаться на прием и обратиться за помощью:

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