Виктория Алексеевна Ларина: федеральная сеть салонов оптики «Счастливый взгляд»

Виктория Ларина: «Мои пациенты знают меня как профессионала». Фото: Андрей ГАШЕВ

Виктория Алексеевна работает по специальности уже 20 лет, из них последние два года принимает пациентов в Мегаоптике «Счастливый взгляд». Доктор Ларина – участник всероссийских, международных, межрегиональных научно-практических конференций, имеет сертификаты сразу по нескольким видам медицинской деятельности и специализируется на подборе сложных и ортокератологических линз.

Самым привлекательным в своей профессии Виктория Алексеевна считает то, что ей приходится постоянно учиться, быть в курсе «новостей» офтальмологии, внедрять новые методы исследования и лечения, постоянно осваивать что-то и развиваться как специалист. У доктора есть сертификаты сразу по нескольким направлениям: детская офтальмология, ортокератология для практикующих офтальмологов, контактная коррекция и оптометрия, актуальные вопросы диагностики и лечения амблиопии у детей, контроль прогрессирующей миопии, современные технологии в офтальмологии.

– Виктория Алексеевна – один из тех уникальных специалистов, из которых мы с особой скрупулёзностью сформировали команду диагностического центра, – говорят о докторе коллеги.

Петербургский доктор – человек, который и выслушает, и вылечит. Фото: Андрей ГАШЕВ

ШЕСТЬ ВОПРОСОВ ДОКТОРУ

–Почему вы решили стать врачом и как выбрали свою специализацию?

– Я по природе любознательна. Особый интерес всегда вызывали естественные науки: химия, биология, анатомия. Поэтому подала документы в медицинскую академию. Получить специализацию именно офтальмолога решила на 6 курсе. У меня был прекрасный педагог по офтальмологии, который и «заразил» интересом к данному разделу медицины.

– Насколько распространены проблемы со здоровьем «по вашему профилю» у петербуржцев, и какие факторы на это влияют?

– Патология глаз встречается довольно часто. Прогресс неумолимо идет вперед, и люди все больше свободного времени проводят перед экраном компьютеров, смартофонов, планшетов. А работа с гаджетами на близком расстоянии способствует развитию миопии.

– Как часто нужно посещать офтальмолога?

– Если в семье есть хотя бы один родитель с патологией глаз, то раз в год детей необходимо показывать офтальмологу.

– Какие последние открытия, нововведения в вашей отрасли вы считаете самыми полезными для врачей и пациентов?

– Я работаю в контактной коррекции с 2000 года. С того момента появилось и продолжает появляться большое количество модификаций жестких контактных линз и, соответственно, возможность помочь большему количеству пациентов.

– Что лично вы считаете своим главным достижением в профессии?

–Мои пациенты знают меня как профессионала. Знают, что я всегда помогу, и приходят ко мне семьями, а также рекомендуют друзьям и знакомым. Такое признание – лучшее достижение для врача.

– Быть петербургским доктором – что это значит для вас?

– В первую очередь, это, конечно, помогать людям. Конечно, быть врачом – это призвание, которое не зависит страны или региона проживания. Петербургский доктор – человек, который выслушает, вылечит и найдет индивидуальный подход к каждому пациенту.

Как записаться на прием и обратиться за помощью:

По телефону: 8 (812) 317-00-04.

На сайте: happylook.ru