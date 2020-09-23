Николай Алексеев. Фото: Станислав Левшин.

Традиция исполнения академической музыки в филармонических залах восходит к XIX столетию, когда здесь выступали Ференц Лист, Гектор Берлиоз, Рихард Вагнер, Антонин Дворжак, Антон Рубинштейн, Петр Чайковский и другие крупнейшие музыканты своего времени. Однако собственно филармония (на тот момент Петроградская), первая в нашей стране, была учреждена 13 мая 1921 года, а 12 июня состоялся первый в ее истории концерт.

Под знаком 100-летия Санкт-Петербургская филармония проведет два ближайших сезона. Первый откроется выступлением Заслуженного коллектива России под управлением Николая Алексеева, солист - Николай Луганский.

По традиции в программе концерта - открытия сезона музыка Дмитрия Шостаковича: оркестр исполнит Первую симфонию, обеспечившую своему автору широкое признание в 19 лет, а затем и международную репутацию.

Также в этот вечер прозвучит Третий концерт для фортепиано с оркестром Сергея Рахманинова - одно из самых известных и технически сложных сочинений композитора, который сам осуществил его мировую премьеру в Нью-Йорке, сначала исполнив партитуру под управлением Вальтера Дамроша, а затем Густава Малера. Впервые в Петербурге концерт также прозвучал в исполнении автора 12 февраля 1911 года в доме Дворянского собрания (ныне Большой зал Филармонии).

26 сентября в исполнении Академического симфонического оркестра под управлением Николая Алексеева прозвучат партитуры, входящие в число самых популярных в наследии композитора: увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта», премьера которой состоялась накануне 30-летия автора, а также более поздние сочинения. Солист - Нарек Ахназарян, победитель одного из самых престижных в мире Международного конкурса имени Чайковского (2011), один из последних воспитанников Мстислава Ростроповича.

Первая программа сезона посвящена 180-летию со дня рождения Петра Чайковского, чье имя неразрывно связано с историей зала Дворянского собрания, ныне - Большого зала Филармонии: именно здесь под управлением автора состоялась премьера двух ключевых его сочинений - Пятой и Шестой симфонии.

Одновременно концерт 26 сентября, как и два предстоящих сезона, пройдет под знаком 100-летия Петербургской филармонии: 12 июня состоялся первый в ее истории концерт - также полностью посвященный музыке Чайковского. Первые концерты нового сезона пройдут при поддержке генерального партнера ПАО «НК «Роснефть», которое продолжает давние традиции партнерства российского бизнеса и культурного сообщества. Сотрудничество компании с Санкт-Петербургской академической филармонией имени Шостаковича позволило реализовать ряд знаковых проектов как в России, так и за рубежом.

Билеты: www.philharmonia.spb.ru