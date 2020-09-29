В Гатчинском районе дольщики получили ключи от своих квартир после семи лет ожидания

Заниматься и отдыхать во дворе могут не только местные, но и жители соседних домов. Фото: Сергей Николаев.

ДОЛГАЯ ИСТОРИЯ

Сентябрь 2020 года жительница Гатчинского района Наталья Балаклейская запомнит надолго. Она наконец получила ключи от квартиры, которую покупала в далеком 2013-м. Женщина до сих пор не верит, что ее мучения закончились.

- Вы не представляете, что мы пережили. Несколько лет «любовались» на яму, какие только пороги не обивали, надежду практически потеряли. То, что сейчас я держу в руках ключи от своей квартиры, считаю настоящим чудом, - признается женщина.

Дом, о котором идет речь, находится в поселке Малое Верево, очень красивом и спокойном месте в четырех километрах от Гатчины. Поэтому, как только проект вышел в продажу, квартиры в нем стали быстро покупать. Но застройщик обанкротился, по сути, так и не начав стройку. Несколько лет дольщики безуспешно искали инвестора, который мог бы продолжить работы, и только в 2017 году за достройку дома взялась компания «ЛенРусСтрой».

Жительница Гатчинского района наконец получила ключи от квартиры, которую покупала в далеком 2013-м. Фото: Сергей Николаев.

СТРОИТЬ ПРИШЛОСЬ ЗАНОВО

- Тут ничего не было - одно болото и разруха. Прежде чем выходить на стройплощадку, пришлось решать юридические вопросы, заниматься вопросом подключения к сетям, дорабатывать проект и заново получать разрешение на строительство, - рассказывает генеральный директор компании «ЛенРусСтрой» Леонид Кваснюк.

В мае 2018 года работа на стройке закипела, и дом (он получил название «Белый сад») начал расти на глазах. Спустя два с небольшим года новоселы наконец получили ключи.

- Мы частично сохранили ту квартирографию, которая была предусмотрена изначально, потому что люди уже купили эти квартиры. Но в целом проект доработали, чтобы использовать при строительстве собственную продукцию - панели Киришского домостроительного комбината, который входит в состав компании. Это дало нам возможность использовать тот же подход к строительству, что и в нашем проекте «Новое Горелово», с тем же уровнем комфорта, отделочных материалов и благоустройства, - говорит директор по строительству компании «ЛенРусСтрой» Алексей Булдин.

Квартиры, предназначавшиеся обманутым дольщикам, застройщик сдал с предчистовой отделкой - именно на таких условиях люди покупали жилье. Впрочем, новоселам бесплатно сделали стяжку пола, оштукатурили стены. Остальное жилье сдается с полной отделкой под ключ - такова принципиальная позиция компании «ЛенРусСтрой». Поэтому на стенах - обои под покраску, на полу - ламинат, установлены межкомнатные двери. В санузлах есть ванны, раковины и смесители, выполнена водная и электроразводка. Также аккуратно и симпатично отделаны места общего пользования и парадные.

Дольщики получили ключи от квартиры в ЖК «Белый сад». Фото: Сергей Николаев.

А У НАС ВО ДВОРЕ

Еще один принцип застройщика - не просто строить жилье, а создавать полноценную среду обитания, чтобы люди могли комфортно проводить время не только в своей квартире, но и во дворе. Этот подход уже можно увидеть в жилом районе «Новое Горелово», где компания ведет комплексную застройку. Вместе с жильем там строятся садики, школы, уже есть пожарное депо, а недавно открылся пешеходный бульвар длиной почти пятьсот метров.

Поэтому в Малом Верево специалисты компании разработали и провели полное благоустройство территории достроенного дома - установили детскую площадку, уличные спортивные тренажеры, высадили кустарники и деревья. Заниматься и отдыхать там могут также жители соседних домов. Ну а зелени и рядом с территорией дома хватает - фасад комплекса обращен к собственному яблоневому саду.

ЖК «Белый сад» стал для компании первым опытом достройки объекта для обманутых дольщиков. Как признаются строители, работать было непросто, но это того стоило, ведь главное - люди получили долгожданное жилье.