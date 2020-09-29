Бионический дизайн и польза для общества: В Славянке откроется культурно-досуговый центр

Новый КДЦ станет визитной карточкой и настоящим украшением нового жилого района. Фото: Группа компаний «ПСК».

Архитектура сегодня - это не только о внешнем виде и внутренних планировках зданий. На первый план все чаще выходит социальная функция: создавать не просто дома, а целый мир, в котором людям комфортно жить, развиваться и воспитывать детей. Культурно-досуговый центр Green Park - яркий пример именно такого подхода. Оригинальная концепция сочетается с очевидной пользой для местных жителей - они получат набор необходимых услуг прямо рядом с домом. В Петербурге таких объектов в принципе немного, даже в центре.

ГАРМОНИЯ ВО ВСЕМ

Уже сейчас понятно, что новый Green Park в микрорайоне Славянка станет точкой притяжения для жителей Пушкинского района. Причина - особенная концепция проекта. Взять хотя бы то, как выглядит новый культурно-досуговый центр. Он спроектирован в природном стиле, который еще называют бионическим дизайном. Снаружи - стильное ландшафтное оформление, декоративные красные клены с подсветкой, оригинальные арт-объекты, объемные газоны с шаровидными деревьями, кашпо с полевыми растениями вдоль фасадов и удобные скамейки. Внутри - декор в мягких природных тонах, множество растений и удобные зоны отдыха. Архитекторы буквально впустили природу в здание комплекса, сделав озеленение одним из элементов интерьера.

При строительстве Green Park Группа компаний «ПСК» отвела большую площадь под благоустройство, тем самым исключив уже устаревающий подход: крупная коробка посреди асфальтового парковочного поля. Мы привнесли в Green Park природную среду, ее элементы и формы, применив европейский опыт. При этом хорошая архитектура и дизайн сочетаются с необходимыми жителям Славянки услугами прямо рядом с домом. Даже в центре города такое сочетание найти непросто, - говорит главный архитектор проекта благоустройства и оформления Сергей Ржевский.

Около 40 процентов помещений культурно-досугового центра Green Park будет отдана под социальные нужды.Фото: Группа компаний «ПСК».

ЭСТЕТИКА И КОМФОРТ

- Этим проектом мы смогли преобразить облик района, реализовав его в виде общественного пространства с обширным дизайнерским благоустройством. Предусмотрена автостоянка на 650 машино-мест, в планах разбить рядом парк. Для Славянки это первый подобный проект, - говорит директор департамента развития ГК «ПСК» Сергей Мохнарь.

Но главная особенность и уникальность нового проекта - его социальная составляющая. Около 40 процентов помещений культурно-досугового центра Green Park (который, кстати, относится к коммерческой недвижимости) будет отдана под социальные нужды.

Здесь появится первый в Славянке крупный супермаркет и первый фитнес-клуб с бассейном на 7 дорожек и отдельным детским бассейном. Откроются магазины, развивающие центры. А вот традиционного фуд-корта не будет, вместо него - полноценные рестораны в разных частях здания, пекарня и несколько кофеен.

- На момент ввода в эксплуатацию в Green Park сдано 80 процентов площадей. Официальное открытие центра запланировано на 1 декабря, и у нас есть все основания полагать, что на момент открытия комплекса будет 100-процентное заполнение. Это рекорд для подобных проектов, - говорит Станислав Ступников, руководитель направления торговой недвижимости ГК «БестЪ».

Кстати, построили центр в кратчайшие сроки - менее чем за полтора года. Ранее на этом месте был пустырь.

- Открытие культурно-досугового центра в Славянке - очень важное событие для нашего муниципального образования. Это огромный объект и новые рабочие места. Это новые социальные услуги, развитие торговли и развлечений, благоустройство. С открытием КДЦ местные жители разом получают все то, из-за чего раньше нужно было выезжать за пределы жилого района - от спорта и детских кружков до ресторанов, больших магазинов и кино. И теперь у жителей соседних районов появляется повод приехать в Славянку, - говорит глава администрации муниципального образования «Поселок Шушары» Елена Измайлова.