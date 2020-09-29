Жену рэпера Энди Картрайта оставили в СИЗО еще на два месяца

Жена Энди Картрайта уверяет, что не убивала мужа Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге прошло очередное заседание суда, на котором решали отпустить жену рэпера Энди Картрайта Марину Кохал из СИЗО или оставить под арестом. С момента обнаружения тела музыканта прошло уже больше двух месяцев. Но экспертиза, которая бы точно сказала, был ли убит Картрайт или умер по другим причинам, так и не готова. Сама Кохал до сих пор уверяет, что лишь расчленила мертвого мужа, сделав это "из-за большой любви". По ее словам, она не хотела, чтобы о его безвестной кончине узнали фанаты. Следователи до сих пор уверены - было убийство. Расставить все точки над i должны были судмедэксперты. Но, судя по всему, сказать точно, что же произошло, они так и не смогли.

Время содержания Марины Кохал в СИЗО, тем временем, подошло к концу, поэтому суду вновь нужно было решить, что делать с вдовой рэпера дальше. Сама женщина просила отпустить ее к сыну, который сейчас живет с бабушкой. Ребенок пока не знает о смерти своего отца. Трое адвокатов Марины также настаивали на том, чтобы их подзащитную отпустили домой.

Причина смерти Картрайта так и неизвестна Фото: СОЦСЕТИ

Адвокаты заявляли, что Марина Кохал не собирается скрываться и никаких следственных действий с ней не проводят. В свою очередь следствие настаивает, что на свободе она может скрыться.

Жена Картрайта остается в СИЗО Фото: СОЦСЕТИ

В итоге суд решил продлить арест Кохал еще на два месяца. За это время ожидается, что экспертиза все-таки покажет, что случилось с рэпером, которого расчленила супруга.

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