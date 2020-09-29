Ребенок остался без вещей: Вдова Энди Картрайта попросила рэперов передать ее сыну собранные на концертах деньги

Сын Энди Картрайта остается с бабушкой Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге вот уже больше двух месяцев идет расследование смерти рэпера Энди Картрайтера, тело которого было найдено 24 июля 2020 года. Главной подозреваемой в расправе над музыкантом стала его жена Марина Кохал, которую взяли под стражу 3 августа. Сегодня по решению суда Кохал продлили арест - женщину оставили в СИЗО еще на два месяца.

Напомним, о расчлененном теле Картрайта в полицию сообщила непосредственно сама Марина. Она позвонила сначала адвокату, а затем на съемную квартиру на Невском проспекте приехала и полиция. Стражам порядка Кохал рассказала, что застала мужа в комнате мертвым, после чего решила скрыть смерть своего любимого от его фанатов. При этом следователи не исключают, что на самом деле Кохал убила мужа из-за ревности к любовнице. Предполагаемая разлучница дала показания, заявив силовикам, что Энди несколько лет изменял своей жене.

Предполагаемая любовница Картрайта заявляли, что рэпер жаловался на проблемы в семье Фото: СОЦСЕТИ

Сама Марина Кохал вину не признает, настаивая на том, что не убивала. Тем более - на почве ревности. Тем не менее вдова рэпера остается в СИЗО и вместе с тремя адвокатами продолжает ждать результатов экспертизы, которая по-прежнему не готова. Никаких заявлений Кохал на суде не сделала, но передала через "Комсомолку" просьбу.

Марина Кохал остается в СИЗо по обвинению в убийстве мужа Фото: СОЦСЕТИ

- Общий ребенок Марины и ее покойного супруга пока остается с бабушкой, они живут на ее пенсию, и возникли небольшие проблемы, - пояснила "КП-Петербург" адвокат Марины Ирина Скурту. - Квартира, где проживала семья, сейчас опечатана, и они не могут забрать оттуда теплые вещи. Возможности купить новые нет. Но до этого друзья Энди проводили концерты в память Картрайта и обещали помочь его семье финансово, в том числе перечислить деньги на ребенка. Но никаких денег сын Энди так и не получил. Именно поэтому Марина хотела узнать, действительно ли деньги предназначались ребенку. Если все же они решат передать их, то я готова взять их под свою ответственность со всеми отчетами о том, как они были потрачены.

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