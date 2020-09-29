Историку Юрию Дмитриеву, обвиняемому в сексуальном насилии над падчерицей, увеличили срок с 3,5 до 13 лет колонии

Юрия Дмитриева осудили на 13 лет лишения свободы. Фото: Кирилл САФРОНОВ

Верховный суд Карелии почти в четыре раза увеличил срок лишения свободы историку Юрию Дмитриеву. Ранее, по обвинению в развращении им приемной дочери, главу карельского отделения общества «Мемориал» отправили на 3,5 года в колонию. После нынешнего заседания 64-летний Дмитриев будет отбывать срок в 13 лет.

- 29 сентября 2020 года в Верховном суде Республики Карелия завершилось рассмотрение апелляций на приговор Юрию Дмитриеву. Сторона обвинения запросила увеличить срок наказания до 13 лет заключения в колонии строгого режима, защита – полностью оправдать по всем предъявленным обвинениям, - сообщает пресс-служба «Мемориала».

Адвокат, работавший по деду Дмитриева, на суде не присутствовал, поэтому историка представлял юрист по назначению.

Итогом заседания стало ужесточение приговора по статье за насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней.

Еще по четырем пунктам обвинения, а Дмитриеву вменяли хранение оружия, изготовление детской порнографии и совершение развратных действий, по которым историка суд низшей инстанции оправдал, оправдательный приговор был отменен. Верховный суд направил дело на пересмотр.

По приговору Петрозаводского городского суда от 22 июля 2020 года, Юрий Дмитриев должен был выйти на свободу уже в ноябре нынешнего года.

Напомним, что в 2016 году в личном компьютере «летописца ГУЛАГа», который занимался исследованием захоронений жертв массовых репрессий на полигоне Сандармох, были найдены снимки его приемной дочери в обнаженном виде. Сам историк объяснил это тем, что фиксировал состояние ребенка для того, чтобы показать снимки лечащим врачам девочки.

В защиту Дмитриева выступали известные актеры и музыканты, в том числе Олег Басилашвили, Андрей Макаревич и другие.