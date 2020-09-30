Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 30 сентября 2020 года: карантин в Музее истории, Духовной академии и очередных школьных классах

"Комсомолка" собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 30 сентября 2020 года. Фото: Артем КИЛЬКИН

«Комсомолка» собрала только важные и последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 30 сентября 2020 года. За прошедшие сутки в Северной столице инфекция подтвердилась еще у 251 человека.

- Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге заболели 42 745 человек, умерли 2 924 (+30 за сутки), выздоровели 28 936 (+126 за сутки), - сообщает Оперштаб по борьбе с COVID-19.

Последние данные по коронавирусу в Санкт-Петербурге. Фото: "Яндекс"

К сожалению, растет число школьных классов, отправленных на карантин по коронавирусу или ОРВИ. Еще в прошлые выходные их было 26, а сейчас уже 37. Известно, что «зараза» распространилась по 14 школам, но конкретные наименования учреждения по-прежнему не называются.

Теперь карантин наступил и в Музее истории Санкт-Петербурга, расположенном на Английской набережной. Экскурсии по выставкам отменены минимум до 10 октября. Причина – вспышка COVID-19 среди сотрудников музея.

Не повезло и Санкт-Петербургской духовной академии – она полностью перешла на дистанционное обучение из-за того же коронавируса. Ранее инфекция подтвердилась у 49 студентов вуза, поэтому решение руководства неудивительно.

Что касается Ленобласти, то там обещали вернуть безопасный «час для пожилых» в магазинах. Ситуация по инфекции за все время пандемии в регионе следующая: заразились коронавирусом 8 100 (+67 за сутки) человек, выздоровели 5 524 (+29) и скончались 98 (+0).