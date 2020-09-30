Еще 128 километров выделенных полос для общественного транспорта появится в Санкт-Петербурге к 2023 году

Еще 128 километров полос для транспорта сделают к 2023 году. Фото: Олег ЗОЛОТО

Почти втрое увеличится дли на выделенных полос для общественного транспорта в Санкт-Петербурге. О том, что к 70 существующим км до 2023 года добавятся еще 128, заявил глава городского Комитета по транспорту Кирилл Поляков.

- Мы создаем приоритет для общественного транспорта. В этом его основной смысл - он должен быть быстрее личного, - заявил чиновник в эфире телеканала «78».

По словам Полякова, общественный транспорт должен быть не только быстрым, но и комфортным. Для этого в ближайшие годы на улицы Петербурга должны выйти новые автобусы, троллейбусы и трамваи, вместимостью на четверть больше нынешних.

А чтобы автомобилистам было удобно ездить в центр города по делам на общественном транспорте, будет создана сеть бесплатных перехватывающих парковок, где машину можно оставить на весь день.

- Все маршруты будут только социальные, на них можно будет пользоваться всеми видами проездных документов, на всех будут действовать льготы, - подчеркнул глава Комтранса.

Кроме этого, в ближайшее время в Петербурге появятся 212 новых остановок, в том числе рядом с больницами и соцучреждениями.

Напомним, что ранее Поляков заявил о неизбежности повышения тарифов на проезд в транспорте с нового года. Однако пока точно неизвестно, насколько и когда поднимутся цены.