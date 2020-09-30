Разговор равно спасение: как психологи помогают родителям наладить отношения с детьми

Только с января поддержку уже получили около 7 тысяч человек Фото: Артем КИЛЬКИН

Зачастую, чтобы выстроить отношения с собственным ребенком, родительской мудрости становится мало. И тогда на помощь приходят психологи, которые изо дня в день объясняют взрослым, как найти подход к своему чаду, особенно если оно брыкается, не слушается и отказывается идти на контакт. В Ленинградской области уже давно научились находить выход из таких сложных ситуаций - в регионе с 2018 года работает консультационный центр, где все мамы и папы могут получить психологическую поддержку.

Этот центр стал для многих семей спасением в разгар пандемии, когда все школы разом закрылись, и дети были вынуждены учиться дистанционно. От растерянных, раздраженных, отчаявшихся родителей у специалистов не было отбоя - привыкать к новым условиям оказалось непросто всем.

- Особенно востребованными такие консультации были в период дистанционного обучения, когда все участники образовательного процесса оказались в непривычных для себя условиях, - отмечает заместитель председателя комитета по образованию Татьяна Рыборецкая. - Кому-то потребовалась психологическая поддержка, а кому-то - методическая. Консультации помогли родителям адаптироваться в новых реалиях и создать комфортные условия для обучения детей. Например, с помощью различных форм связи специалисты инструктировали родителей, как правильно мотивировать ребенка учиться удаленно и эффективно спланировать его день.

Особенно помощь психологов понадобилась, когда учеба стала дистанционной Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Поладить с чадом мамам и папам помогают как школьные психологи, так и привлеченные специалисты. Все они имеют прекрасную подготовку и чуткую душу, что и позволяет достичь нужного результата в каждом первом случае. На прием к психологу можно прийти, а можно задать свой вопрос удаленно - такая услуга есть на сайте регионального консультационного центра. Только с января поддержку уже получили около 7 тысяч семей. Ожидается, что цифра эта до конца года увеличится до 10 тысяч.

- Чтобы работа была эффективнее, постоянно проводятся опросы родителей, - говорит Татьяна Рыборецкая. - Как правило, они высоко оценивают качество и условия оказания услуг, полноту и доступность информации о центре и его работе, а также доброжелательность и вежливость специалистов. В региональный консультационный центр приходит много позитивных отзывов и благодарностей от родителей. Кроме того, если у кого-то есть конструктивные предложения, касающиеся того, как нам более эффективно выстроить работу, мы будем только рады их выслушать.

Региональный консультационный центр работает на базе Ленинградского областного института развития образования. В прошлом году вуз получил федеральную субсидию на реализацию своего проекта. В общей сложности на организацию психологической помощи семьям с детьми было направлено чуть более 11 миллионов рублей из регионального и федерального бюджетов. Подобный грант институт получил и в этот раз, потому помогать родителям детей и подростков в Ленинградской области будут и в следующем году.

Сейчас в общей сложности в регионе работает одиннадцать площадок, где специалисты готовы проконсультировать и поддержать семьи с детьми. Ожидается, что в 2021 году таких мест в регионе станет больше. Конкурсный отбор проводится Министерством просвещения России в рамках реализации федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование».

КОНКРЕТНО

Единый телефон для записи: 8(800)550-23-65

Электронная почта: office@rkc47.ru

Адрес: Санкт-Петербург, Чкаловский пр., 25а литер А.

Сайт: rkc47.ru