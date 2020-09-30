Александр Дрозденко: Беларусь поставит новые автобусы и водоочистные станции

Губернатор 47 региона лично побывал на заводе МАЗ Фото: Пресс-служба правительства Ленинградской области

Делегация Ленинградской области вернулась из Минска, куда ездила с кратким рабочим визитом. В составе делегации были председатель Законодательного собрания региона Сергей Бебенин, представители АПК, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства и пищеперерабатывающей отрасли.

Самой первой и важной стала встреча губернатора 47-го региона Александра Дрозденко и президента Республики Беларусь Александра Лукашенко, на которой они обсудили новые проекты экономического сотрудничества. Состоялась также встреча с премьер-министром Романом Головченко и знакомство с ОАО «МАЗ». Новые договоренности, которых достигли во время встреч, позволят Ленобласти войти в первую десятку субъектов РФ по уровню товарооборота с Беларусью.

- В следующем году у нас есть потенциал увеличения товарооборота между Ленинградской областью и Республикой Беларусь на 15-20 процентов, в том числе за счет выравнивания торгового баланса, поскольку сейчас Ленинградская область экспортирует в Беларусь больше товаров, чем приобретает там, - сообщил, комментируя итоги встречи Александр Дрозденко.

Баланс торговли, по словам главы региона, планируется выравнивать за счет покупки модульных водоочистных и канализационных станций, которые выпускаются в Беларуси. Ленинградской области таких станций нужно 139. Пока что их собирают только на одном заводе, в количестве не более десяти в месяц, так что речь шла, в том числе о том, чтобы подключить к производству станций и другие белорусские предприятия.

- Договоренность достигнута в рамках Года чистой воды, который объявлен в Ленинградской области. Также мы говорили о возможности переориентации белорусских грузов в портовые комплексы Ленинградской области, о том, чтобы наш регион оказал в этом содействие, - рассказал Александр Дрозденко.

С Александром Лукашенко обсудили новые проекты экономического сотрудничества Фото: Пресс-служба правительства Ленинградской области

Область также планирует закупить в течение трех лет более 150 единиц дорожной техники, белорусские автобусы, а также лифты.

Почему область заинтересована в автобусах? В процессе реформирования транспортной системы региона на линии не должно оставаться машин старше семи лет. Крупные компании смогут обновить парк, приобретая белорусские автобусы, работающие на газе и дизельном топливе.

Беларусь, по словам Александра Дрозденко, также хотела бы продвигать продукцию своего совместного с Россией предприятия по производству лифтового оборудования, построенного в Санкт-Петербурге. Оно готово участвовать в конкурсах в рамках программы замены лифтов, которая реализуется в Ленинградской области, а также предложить свое оборудование для ленинградских новостроек.

Еще одним поставщиком своей продукции в 47-м регион может стать белорусская компания «БНБК», производящая комбикорма с аминокислотами (сегодня такое импортируется только из Норвегии). Нам такой товар нужен, так как Ленинградская область вышла в тройку лидеров России по выращиванию форели. Для развития этого направления просто необходимы современные корма.

Таким образом планируемое сотрудничество сразу в нескольких сферах станет взаимовыгодным для двух сторон.