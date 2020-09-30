Один сыночек и пять лапочек дочек: Жители Тосненского района стали победителями Всероссийского конкурса «Семья года»

Кацель очень любят спорт и творчество, а также семья занимается благотворительностью Фото: из архива героя публикации

«Как дерево оценивается по плодам, так и жизнь человека оценивается по тому, как улучшился мир вокруг» - по такому принципу уже много лет живет семья Александра и Анны Кацель из Тосненского района Ленинградской области. У супругов шестеро детей, в том числе одна приемная дочка. Кацель - ребята дружные и целеустремленные, потому и решились на участие в конкурсе «Семья года», дошли до всероссийского этапа и стали одними из его победителей в номинации «Многодетная семья».

- Мы всегда мечтали иметь большую семью, - рассказывает в интервью «Комсомолке» Александр Кацель. - И эта мечта осуществилась. Конечно, времени на себя у нас почти не остается, но, я думаю, в этом и заключается счастье родителей - каждую минутку тратить на детей.

Александр Кацель, глава большого семейства, окружен детьми и дома, и на работе - он вот уже 27 лет трудится в школе, является заместителем директора по безопасности, преподает физкультуру и ОБЖ. Кроме профессиональной деятельности, Александр увлечен творчеством - пишет стихи, играет в народном театре.

Главное для семьи Кацель - делать так, чтобы окружающим становилось лучше Фото: из архива героя публикации

Главным делом жизни многодетная мама Анна Кацель считает заботу о своей семье, что не мешает ей каким-то удивительным образом находить время на увлечения и творчество: Анна тоже пишет стихи, играет на гитаре и скрипке. И в работе Анна проявляет творчество, ведь она - профессиональный парикмахер-стилист.

Своими хобби Александр и Анна подают пример детям: кроме творческих увлечений, родители ведут здоровый образ жизни - папа играет в футбол, а мама занимается плаванием и фитнесом.

- Детки у нас тоже творческие и активные, - отмечает Александр. - У них масса увлечений: самая младшая, Любочка (ей 4 годика), пока только пробует себя в различных творческих направлениях, благо у нееё есть столько примеров, Миша, Маша и Вера играют на фортепиано, Ксюша занимается хореографией. Кроме этого, дети посещают воскресную школу, где занимаются театральным, музыкальным и художественным творчеством. На мой взгляд, это очень хорошо - жить в большой семье. Именно многодетная семья - лучшая школа для воспитания у детей доброты, заботы о людях, самопожертвования и, конечно, это отличная подготовка к будущей семейной жизни.

Сейчас с родителями живут пятеро детей. Старшая - Настя - уже взрослая и переехала в другой город Фото: из архива героя публикации

Любви и душевного тепла, которые царят в доме Александра и Анны, с лихвой хватает и на окружающих: все члены семьи Кацель доставляют гуманитарную помощь нуждающимся, организуют для детей, находящихся в тяжелой жизненной ситуации, благотворительные поездки и мероприятия. Родители и старшие дети прошли подготовку как волонтеры и во время пандемии активно помогали пожилым людям.

КОНКРЕТНО

Прежде чем стать одной из лучших семей в стране, всем участникам предстояло побороться за почетный титул в своих муниципалитетах и регионах. На этом этапе за звание победителя боролось порядка 3 тысяч семей, но выбор лучших - дело ответственное, потому на всероссийский уровень прошли 342 семьи, а победителями стали только 89 из них.