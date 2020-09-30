Ижорские заводы развивают уникальные технологии и наращивают производство

Работа Ижорских заводов не останавливалась ни во время блокады, ни во время пандемии. Фото предоставлено Ижорскими заводами.

День машиностроителя для Ижорских заводов - праздник особенный. Почти 300 лет знаменитое петербургское предприятие помогало развивать и укреплять мощь нашей страны: развивало российский флот, помогало строить метрополитен и гидроэлектростанции, восстанавливало и защищало Ленинград во время войны.

Заводы задают тон

На протяжении своей истории предприятие «Ижорские заводы» было новатором и экспериментатором в машиностроении. Здесь был построен первый железный пароход «Механик» и прокатана первая броневая плита, налажен выпуск двигателей внутреннего сгорания. Именно тут начался выпуск оборудования для атомных станций и создан первый водо-водяной атомный реактор.

И сегодня предприятие остается флагманом отечественного тяжелого машиностроения, среди партнеров которого такие гиганты отечественной промышленности, как ГК «Росатом», ПАО «Татнефть», ПАО «Газпром нефть», НК «Роснефть» и другие.

Ижорцы внедряют современное высокопроизводительное оборудование и осваивают новые технологии. Здесь готовы выпускать оборудование любого назначения и весогабаритных характеристик для нефтегазохимической и нефтеперерабатывающей отраслей. Среди продукции Ижорских заводов - реакторы гидроочистки, гидрокрекинга и другая уникальная техника. А еще предприятие считается эталонным поставщиком уникального корпусного оборудования для атомной энергетики.

Ни эпидемия, ни кризис на нагрузку Ижорских заводов не повлияли. Прославленное предприятие наращивает темпы производства - количество заказов в этом году значительно выросло.

Фото предоставлено Ижорскими заводами.

Ценность - в людях

Сегодня Ижорские заводы - это машиностроительный комплекс с современной технической базой, которая отвечает всем требованиям промышленной безопасности. Но руководство понимает: сохранить позиции одного из ведущих предприятий России можно только благодаря высококвалифицированным инженерам и рабочим.

Именно поэтому к сотрудникам на Ижорских заводах отношение особое. Их ценят, уважают и делают все, чтобы работать людям было комфортно. Для этого здесь созданы все условия: чистые и отремонтированные бытовые помещения, столовые с дотацией на питание, ДМС, частичная компенсация проезда до работы и аренды жилья для иногородних - это сегодняшний день ижорских машиностроителей. И, что самое важное, здесь слушают и слышат работников, потому что искренне убеждены, что люди - главная ценность компании.

И сотрудники отвечают предприятию взаимностью - работают не только эффективно, но и с душой. - Когда работаешь с железом, сразу видишь результат своего труда.

Главное в нашем деле - не спешить и внимательно изучить чертеж, технический процесс. Сейчас работаем на станках с ЧПУ, программы пишем или сами, или с помощью программистов. Конечно, автоматизированная техника имеет большие преимущества перед механическими станками, на которых большинство операций выполнялось вручную. Но нельзя забывать, что пристальный контроль за обработкой детали со стороны работника обязателен, ведь мы ответственны за качество многотонных изделий! - говорит бригадир токарей Константин Дергачев.

Константин Дергачев считает, что главное в работе - не спешить и внимательно изучить чертеж. Фото предоставлено Ижорскими заводами.

Конечно, с учетом специфики предприятия стать настоящим специалистом - дело не одного года. Но Ижорские заводы бережно относятся к своим кадрам, создавая комфортные условия для развития каждого сотрудника. Для новичков разработаны программы, которые позволяют закрепиться на рабочем месте и перенять опыт коллег. Хотя лучше всего влиться в коллектив и начать профессионально расти помогают наставники.

- За 20 лет работы у меня были разные ученики. Чтобы хорошо освоить профессию фрезеровщика, необходимо развитое пространственное мышление, ведь мы работаем сразу в трех плоскостях. Некоторые не могут правильно читать чертежи, а без этого даже работу не начнешь. Зато другие все схватывают на лету, осваивают профессию, а потом поднимаются дальше по карьерной лестнице. У меня есть ученики, которые теперь работают у нас мастерами. Это очень приятно, - говорит фрезеровщица Ирина Маркова.

Фрезеровщица Ирина Макарова трудится на предприятии уже двадцать лет. Фото предоставлено Ижорскими заводами.

ВАЖНО

Ижорские заводы приглашают на работу

Загрузка предприятия стабильно растет - заказов много, и для их выполнения нужны высококвалифицированные рабочие. Поэтому Ижорские заводы приглашают кандидатов на рабочие и инженерные вакансии. Работа на крупном предприятии, продукция которого важна для экономики города, страны и мира, - это стабильность, в том числе белая зарплата и социальные гарантии. А значит, уверенность в будущем.

Слесарь МСР

Обязанности: изготовление деталей и сборка узлов крупнотоннажных металлоконструкций (изготовление в размер, сверловка, гибка, мехобработка, зачистка).

Требования: 3-6-й разряд, опыт работы от 1 года, наличие удостоверения, подтверждающего профессию слесаря (желательно), навыки чтения чертежей.

Оператор станков с ЧПУ

Обязанности: изготовление деталей на станках с программным управлением (стойка sinumerik 840d).

Требования: 4-6-й разряд, опыт работы стойка sinumerik 840d, наличие удостоверения, подтверждающего профессию. График 5/2 по 8 часов в две смены, либо 2/2 по 11,5 часа в две смены. Испытательный срок.

Электросварщик

Обязанности: сварка узлов и деталей крупнотоннажных металлоконструкций (легированные, нелегированные стали, нержавейка большой толщины), швы - горизонтальные, вертикальные, потолочные.

Требования: 4-6-й разряд, опыт работы под контроль (рентген, УЗК), обязательно наличие удостоверения, подтверждающего профессию. Опыт работы с порошковой проволокой приветствуется. График 2/2 по 11,5 часа в две смены. На период стажировки (до 6 месяцев) график 5/2 по 8 часов в одну смену. Испытательный срок 3 месяца. Также возможен график 5/2 по 8 часов в три смены. На период стажировки (до 6 месяцев) график 5/2 по 8 часов в одну смену. Испытательный срок 3 месяца.

Условия работы на Ижорских заводах

- Официальное трудоустройство, социальный пакет по ТК РФ, подтверждение вредного стажа в Пенсионный фонд (для тех специальностей, которые это требуют).

- Белая зарплата без задержек два раза в месяц.

- Достойные условия труда, цех освещаемый, вентилируемый и отапливаемый.

- Хорошие бытовые условия: раздевалки оборудованы шкафчиками и душевыми. - Добровольное медицинское страхование.

- Дотация на питание 50 процентов.

- Компенсация проезда до места работы 50 процентов на ж/д транспорте.

- Спецодежда, средства индивидуальной защиты (СИЗ) выдаются за счет завода, так же за счет предприятия осуществляется их стирка, химчистка.

- Иногородним компенсируется аренда жилья - 10 тысяч рублей ежемесячно.

- Возможность развития и реализации потенциала.

- Высокая корпоративная культура (спортивные и праздничные мероприятия, турслеты, конкурсы, коллективные поездки, организация детского отдыха и другое)

По вопросам трудоустройства обращайтесь по телефонам: 8 (812) 322-8-322, +7-911-198-96-92.