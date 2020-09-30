Рецепт от королевы

У каждой хозяйки - свой коронный рецепт. Фото: Андрей ГАШЕВ

Осень всегда ассоциируется с золотым листопадом, прохладой и, конечно, домашними заготовками. Зимой варенья, соленья и компоты занимают особое место на столе. Причем у каждой хозяйки - свой коронный рецепт. Мы попросили поделиться кулинарными хитростями победительниц конкурса «Миссис Санкт-Петербург». А также расспросили, как они избегают осенней хандры.

Екатерина Приходько - «Миссис Лахта - 2020», «Миссис Россия Классик - 2020»

Екатерина солит огурчики по заветам своей бабушки. Фото: Андрей ГАШЕВ

Огурчики из детства

- Этому рецепту меня научила бабушка. Я росла и каждый год наблюдала, как она готовила по нему соленые огурчики. Они были вкусные, хрустящие, и все вокруг постоянно ими восхищались. С годами я научилась делать так же, как она. Здесь очень важен процесс. Пожалуй, самое главное - обязательно замочить огурцы в холодной воде на три часа.

Хандрить осенью мне не приходится - у меня трое детей. Старшей дочке 22 года, сыну 18 лет. С детства он инвалид, у него ДЦП. Но сейчас сын в очень хорошем состоянии. Он учится в Русской христианской академии на преподавателя начальных классов. А вот младшей дочке скоро исполнится 4 годика. Также я руковожу двумя крупными компаниями в сфере металлургии и медицины. Есть еще третий бизнес, но он больше для души. Я открыла салон красоты, потому что надоело ходить по чужим. Поэтому в моей жизни есть постоянный драйв.

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НАДО: 2 кг корнишонов, 1,5 л воды для рассола, 5,5 ст. л. соли, 1 ст. л. сахара, лавровый лист, 1 головка чеснока, 4 ст. л. уксуса, цветки укропа, листья хрена, лист смородины, лист дуба.

ГОТОВИМ: 1. Срезаем кончики и оставляем огурцы в холодной воде на три часа. 2. Стерилизуем банку, на дно кладем зелень и чеснок. 3. Следом выкладываем огурцы. 4. Заливаем все крутым кипятком и сразу сливаем. 5. Делаем рассол: кипятим воду, добавляем соль, сахар, лавровый лист, зелень. 6. В приготовленную банку с огурцами заливаем горячий рассол. 7. Сверху добавляем уксус. Жидкость должна доходить до краев банки. 8. Банку закатываем. Готово!

Ксения Вербицкая - «Миссис Санкт-Петербург Классик - 2019», «Миссис Вселенная Классик - 2020»

Ксения признается, что любит готовить. Фото: Андрей ГАШЕВ

По рецепту блогера

- Этот рецепт я подсмотрела у одного известного кулинарного блогера. И вот уже семь лет использую его практически каждые выходные, когда мы с семьей собираемся за большим обеденным столом. Я люблю готовить быстро и просто, серьезным консервированием не увлекаюсь. А вот так засолить огурчики, сделать варенье-пятиминутку или засушить яблоки - всегда в радость.

Для большинства мам осень - начало очередного этапа. У меня четверо детей, поэтому 1 сентября у меня тоже стартовал 9-месячный марафон. Кружки, школы - расслабляться некогда, поэтому и осенней хандры не чувствую. Я стараюсь гармонично сочетать и семью, которую люблю, и работу, где чувствую себя на своем месте. Наверное, в этом секрет успеха - жить так, чтобы получать удовольствие от всего, что делаешь.

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НАДО: 1,5-2 кг огурцов, 1,5 л газированной воды, 2 больших пучка укропа, 1 ст. л. соли.

ГОТОВИМ: 1. Отрезаем «попки», это ускорит процесс засолки. 2. На дно банки кладем пучок укропа. 3. Затем выкладываем огурчики. 4. Добавляем столовую ложку соли. 5. Вливаем секретный ингредиент - газированную воду. Волшебные пузырьки делают огурцы бесподобными. 5. Сверху кладем еще один пучок укропа. 7. Спустя шесть часов блюдо можно подавать на стол. Приятного аппетита!

Алена Комарова - «Миссис Санкт-Петербург International - 2019», «Миссис Россия Eurasia Planet - 2020»

Заготовок на зиму Алена не делает, но это лакомство на скорую руку - исключение. Фото: Андрей ГАШЕВ

Витаминный коктейль

- В моей семье не принято лечиться таблетками. Мы предпочитаем укреплять иммунитет до начала сезона простуд. Этот рецепт я вспомнила относительно недавно. Моя свекровь заболела, и я пыталась найти способ, как ей помочь. Тогда я и подумала о настоянном на меде лимоне, ведь это ударная порция витаминов. Теперь у нас дома постоянно хранится баночка этой смеси. Делать другие заготовки на зиму я не очень люблю. Мне нравится, когда блюдо сезонное. Например, мы готовим баклажанную икру с перцами, помидорами, луком. А еще мы обожаем квашеную капусту. Ее с удовольствием ест даже моя дочка, которой 1,5 года. От осенней хандры мне отлично помогает загруженность семейными, рабочими делами или хобби. Когда нет времени грустить, то и хандре в жизни нет места.

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НАДО: 150 г меда, 1 лимон, 2 лайма, корица и имбирь.

ГОТОВИМ: 1. Берем чистую банку. 2. Нарезаем кружочками лайм, обязательно очищая от косточек, и раскладываем по стеночкам. 3. Нарезаем кружочками лимон. 4. Раскладываем слоями, промазывая медом. 5. Для пикантного вкуса приправляем содержимое специями. 6. Можно выбрать имбирь, гвоздику или корицу. 7. Готовую баночку закручиваем крышкой и ставим в темное место. 6. Уже через день можно подавать к чаю и другим напиткам.

Анна Кудрявцева-Сирадзе - «Миссис Ленинградская область - 2015», «Вторая вице-миссис Земной шар - 2015»

Анна начала готовить в 14 лет и с тех пор преуспела в этом искусстве. Фото: Андрей ГАШЕВ

Бабушкино варенье

- Варенье из яблок, слив и груш - вкус моего детства. Помню, как я с трепетом наблюдала за тем, как его варила моя бабушка. Оно бурлило и пенилось в эмалированном белом ведре. А потом за терпение мне выдавали целую тарелку свежеприготовленного варенья на пробу. Счастью не было предела! А зимой я, вооруженная ложкой, тайком пробиралась в кладовую, где хранились все заготовки, и лакомилась. Когда мне исполнилось 14 лет, женская половина семейства решила, что пора начинать меня учить готовить, и вручила мне святая святых нашей семьи - поваренную книгу, в которой еще со времен моей прапрабабушки были собраны лучшие рецепты.

Осень для меня - в первую очередь пора праздников. Так сложилось, что осенью родились многие мои родственники и друзья, поэтому для меня это точно не унылая пора. От хандры помогают хорошая книга, теплый плед и глинтвейн. А еще совет: не пытайтесь искать счастье, находите его во всем, что вас окружает.

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НАДО: 1 кг яблок, 500 г груш, 500 г слив, 1,5 л воды, 1 ч. л. корицы, гвоздика.

ГОТОВИМ: 1. Яблоки и груши нарезаем крупными кусками, а затем отправляем в кастрюлю. 2. То же самое делаем со сливами. Предварительно очищаем их от косточек. 3. Добавляем воду, гвоздику и корицу. 4. Ставим кастрюлю на огонь на десять минут. 5. Охлаждаем смесь в течение двух часов. 6. После этого опять доводим варенье до кипения. 7. Вновь охлаждаем и раскладываем по баночкам. 8. Вкуснейшее варенье готово!

Юлия Малахова - «Миссис Лахта - 2020», финалистка «Миссис Санкт-Петербург - 2020»

Юлия по профессии иппотерапевт - помогает деткам с разными заболеваниями. Фото: Андрей ГАШЕВ

Джем на скорую руку

- Мне кажется, этот рецепт знаком всем. Буквально в каждой семье бабушки и мамы варили яблочный джем. Сейчас очень приятно вспомнить этот вкус детства и дать попробовать такое варенье своему ребенку. К тому же рецепт очень простой. На две-три баночки вкусного джема уходит час времени. Это удобно, когда нужно быстро приготовить что-нибудь вкусное. Вообще я активный человек, оставаться в хорошем настроении мне помогают занятия спортом и прогулки. Мы часто их устраиваем с другими мамочками, это очень заряжает, настроение становится шикарным. А еще сил придает работа. Я тренер по иппотерапии, занимаюсь с детками с разными заболеваниями. Когда ты видишь прогресс ребятишек, которые еле-еле ходили, это очень заряжает работать. В том числе поэтому я и пошла на конкурс «Миссис Санкт-Петербург». Для меня это возможность рассказать и показать всем, как можно и нужно помогать таким детям.

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НАДО: 1 кг кисло-сладких яблок, 800 г сахара, 2 стакана воды.

ГОТОВИМ: 1. Режем яблоки на кусочки, при желании их можно очистить от кожицы. 2. Выкладываем в кастрюлю, заливаем водой и ставим на огонь. 3. Доводим смесь до кипения и варим до размягчения яблок. 4. Когда они будут готовы, их нужно превратить в пюре. Это можно сделать прямо в кастрюле. 5. Далее добавляем сахар и ставим на медленный огонь. 6. Варим яблочное пюре около сорока минут, постоянно помешивая, чтобы масса не пригорала. 7. В процессе варки снимаем пенку. 8. Когда повидло загустеет, перекладываем его в сухие стерильные банки. Храниться оно может долго, поэтому вам всегда будет чем полакомиться!

Наталья Рогова - Президент федерации «Миссис Санкт-Петербург», организатор и директор конкурсов «Миссис СанктПетербург» и «Миссис Ленинградская область»

Наталья считает, что настоящая королева должна быть не только красивой женщиной, но и заботливой мамой и женой. Фото: Андрей ГАШЕВ

Закуска из овощей

- Это рецепт моей бабушки, который я очень люблю. Он идеально подходит не только для огурцов, но и для кабачков. Бабушка готовила разные интересные блюда. Например, у нее была заготовка, куда входят помидоры, яблоки и сливы, а также салат с баклажанами, кабачками, помидорами и луком. Такие невероятные сочетания всегда радовали нас зимой. Здорово, что мы смогли поделиться своими рецептами и еще раз показать, какой может быть миссис.

Миссис - это не только красивая женщина, это женщина-мать, на которой держится семья. Такая женщина ведет активную социальную и культурную деятельность, постоянно придумывает что-то новое. Кулинария за последние годы выросла, стала изысканнее, и наши королевы должны отвечать на эти запросы. Поэтому они не остаются в стороне. Участницы следят за современными тенденциями, посещают мастер-классы, учатся готовить, делятся своими советами и секретами.

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НАДО: 1 кг огурцов или кабачков, 4 зубчика чеснока, петрушка, соль, сахар, молотый черный перец, масло, уксус.

ГОТОВИМ: 1. Берем огурцы и срезаем кончики. 2. Сначала режем пополам, а затем полукольцами. 3. Перекладываем огурцы в миску. 4. Очищаем чеснок и мелко его нарезаем. 5. Крошим петрушку. 6. Добавляем немного соли, сахара, перца, а также масла и уксуса. 7. Даем огурцам настояться в течение часа, периодически перемешивая. 8. Выкладываем их в банку и стерилизуем пятнадцать минут. Добавлять воду не нужно.