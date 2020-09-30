ПСБ провел вебинар по изменению налогообложения вкладов для клиентов Private Banking.

ПСБ Private Banking совместно с компанией «Михайлов и партнеры» в сентябре провели дистанционный вебинар для VIP-клиентов по вопросу изменения в налогообложении процентов по банковским вкладам и счетам.

В вебинаре приняли участие клиенты ПСБ Private Banking из Москвы и практически всех крупнейших российских городов - от Калининграда до Дальнего Востока. В ходе мероприятия клиенты ПСБ Private Banking получили консультации о том, как меняется налогообложение вкладов с 1 января 2021 года. Согласно законодательству, новый налог будут уплачивать россияне, у которых в 2021 году будет размещено на банковских счетах и вкладах больше 1 млн рублей, а доход по ним превысит ключевую ставку ЦБ.

Эксперты банка и компании "Михайлов и партнеры" дали наглядные разъяснения - с примерами и расчетами - о том, как будет рассчитываться налогооблагаемая база для рублевых и валютных вкладов, обезличенных металлических счетов и долговых ценных бумаг, а также о порядке и сроках уплаты нового налога.

- В последнее время клиенты активно интересовались, как повлияют на них изменения законодательства в части налогообложения доходов по депозитам, какая расчетная величина дохода будет облагаться налогом и каков будет механизм его уплаты. Чтобы максимально полно осветить эту тему, банк организовал вебинар, присоединиться к которому мог любой клиент ПСБ Private Banking. Это оказалось очень востребовано - мы получили живой отклик от клиентов, многие из которых, по их собственному признанию, получив информацию, гораздо более взвешенно отнеслись к новации. Банк и далее будет организовывать подобные мероприятия с участием профильных экспертов для консультирования клиентов по самым актуальным, насущным вопросам, - прокомментировала директор дирекции частного капитала ПСБ Наталья Капинос.