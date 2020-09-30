ПСБ откроет фотовыставку «Бизнес в объективе».

ПСБ 1 октября откроет на железнодорожных вокзалах Москвы и Санкт-Петербурга фотовыставку, посвященную российскому предпринимательству. В рамках проекта «Бизнес в объективе» весь октябрь на Ленинградском вокзале можно будет увидеть фотографии 24 петербургских предпринимателей, а на Московском вокзале - фото-истории 20 московских бизнесменов.

- Второй год мы проводим фотовыставку «Бизнес в объективе» в рамках программы «ПСБ для МСП» на вокзалах Москвы и Санкт-Петербурга. Так, пассажиры во время ожидания поезда могут познакомиться с предпринимателями, клиентами нашего Банка, которые с нуля создали и развили успешный бизнес, свое дело. Мы уверены, что наш фотопроект действительно способен мотивировать людей, ведь он направлен на тех, кто только хотел бы попробовать свои силы в предпринимательстве, - отметила директор дирекции по внешним связям ПСБ Вера Подгузова.

Фотовыставка «Бизнес в объективе» проводится ПСБ с 2014 года по всей России и направлена на популяризацию роли предпринимательства в социально-экономическом развитии страны.