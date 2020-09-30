Новая поставка вакцины от гриппа в Санкт-Петербург запланирована на начало октября

Петербург ожидает новую поставку вакцины от гриппа Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербуржцы опасаются не только коронавируса, но и традиционных простудных заболеваний. В Петербурге продолжается кампания по иммунизации населения против гриппа. Сейчас привито около 18% населения. Об этом сообщила специалист отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Татьяна Крайнова на пресс-конференции 30 сентября.

- Привито 180 тысяч детей и более 710 тысяч взрослых, - рассказала она.

В этом году организовано 44 прививочных пункта около станций метро. Там уже вакцинировали порядка 100 тысяч человек. Параллельно с ними работают выездные бригады.

С начала кампании прививку сделали уже 18 процентов горожан Фото: Олег ЗОЛОТО

Как отметили в комитете по здравоохранению, кампания идет без сбоев. В начале октября планируется новая поставка противогриппозных вакцин.

- Где-то 2 октября мы ждем новую поставку – это 413 тысяч доз инактивированной вакцины. Пока, мы так поняли, трехвалентной. Есть информация, подтверждение Министерства здравоохранения, что нам поставят дополнительную партию вакцины до 60-процентного охвата – это 393 тысячи доз, в том числе там включены 158 тысяч доз «Ультрикс Квадри». Пока срок поставки не уточнен. Мы думаем, что это будет в октябре, - пояснила начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи комздрава Лариса Соловьева.

Основную вакцинацию горожан из групп риска планируют закончить до 1 ноября. Если будет вакцина и благоприятная эпидемиологическая обстановка, то ее могут продлить практически до Нового года. По словам Ларисы Соловьевой, в прошлом году прививочная кампания длилась до 25 декабря.

Напомним, две недели назад в одной из поликлиник Санкт-Петербурга перед вакцинацией упал в обморок Михаил Боярский.

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