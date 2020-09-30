Луч надежды: как лазерные технологии помогают вернуть здоровье и красоту

Дело не только в эстетике – хотя и она важна для пациентов. Фото предоставлено ВМА.

Еще не так давно о лазерах многие из нас знали только из фантастических фильмов. Сегодня без подобных технологий невозможно представить ни косметологию, ни медицину. Казалось бы, ничего нового в этой области не появляется – лазер и есть лазер. Но это не так. Лазерные аппараты постоянно совершенствуются и оборудование нового поколения открывает уникальные возможности для врачей дерматологов и косметологов. И конечно же, для людей, которым нужно решить проблемы со здоровьем и внешностью.

На что сегодня способен лазер, нам рассказали специалисты Клиники кожных и венерологических болезней Военно-медицинской академии имени Кирова.

Лазерные аппараты постоянно совершенствуются. Фото предоставлено ВМА.

На страже здоровья

Одно из востребованных направлений работы Клиники кожных болезней ВМА - диагностика и удаление новообразований кожи. Прежде всего, речь идет о родинках и кератомах, которые появляются после слишком частого пребывания на солнце. Увы, мода на загар приносит свои нездоровые плоды.

- К решению этой проблемы мы подходим комплексно: начинаем с диагностики с помощью цифровой дерматоскопии. Именно диагностика - ключевой этап, который определяет дальнейшие действия. Если новообразование вызывает подозрения, мы отправляем пациента на консультацию к хирургам-онкологам. Если доброкачественное - удаляем его сами с помощью современного хирургического лазера, а потом обязательно отправляем материал на гистологическое исследование, - рассказывает дерматовенеролог Клиники кожных и венерологических болезней Военно-медицинской академии Александр Патрушев.

Гистология после удаления - обязательное условие в клинике ВМА. Это позволяет практически стопроцентно исключить злокачественную природу новообразования. Более того, исследованием материала занимается профессиональный дерматопатолог - таких специалистов в России единицы. Пациенты получают высокоточное заключение.

Кстати, лазером специалисты клиники могут убрать не только родинки, но и другие неприятные (а иногда и опасные) дефекты – сосудистые поражения кожи, гемангиомы. Многие проблемы, которые еще лет 5-10 назад считались нерешаемыми, сейчас можно исправить. И дело не только в эстетике – хотя и она важна для пациентов. Задачи, которые решают врачи клиники, находятся на стыке медицины – дерматологии – и косметологии.

- Благодаря имеющемуся оборудованию мы можем решать самые сложные задачи по удалению сосудистых образований, от единичных «сосудистых звездочек» до крупных пороков развития. При необходимости могут назначаться дополнительные обследования и консультации профильных специалистов – говорит врач дерматолог, косметолог, физиотерапевт Клиники кожных и венерологических болезней Военно-медицинской академии Наталья Шанина.

Доктор Наталья Шанина. Фото предоставлено ВМА.

В стремлении к красоте

В косметологии лазер тоже помогает добиваться уникальных результатов. Например, многоуровневое лазерное омоложение на современных аппаратах (если провести его в период с 35 до 45 лет) может стать альтернативой пластической операции или по крайней мере отодвинуть ее на несколько лет. Лазер поможет избавиться от последствий акне, пигментных пятен, рубцов и стрий (растяжек).

Хорошая новость для тех, кто в свое время сделал татуировку, но хочет избавиться от нее - сегодня это вполне возможно! Вы угадали: с помощью лазера. И кстати, с неудачным перманентным макияжем он тоже может справится. Лазер избавит и от травматических татуировок, возникающих в результате механической травмы и взрывов петард.

Многоуровневое лазерное омоложение может стать альтернативой «пластике». Фото предоставлено ВМА.

- С помощью современных лазерных технологий можно решить множество проблем, как медицинских, так и эстетических. Мы можем работать с пациентом долгосрочно и тогда эффект будет пролонгированным, а можем предложить процедуры, после которых эффект будет виден сразу же, - добавляет Наталья Шанина. - В любом случае решение о тактике лечения или косметических процедур мы принимаем совместно с пациентом.