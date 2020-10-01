Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 1 октября 2020 года: ужесточение масочного режима и рост числа госпитализаций

"Комсомолка" собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 1 октября 2020 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

«Комсомолка» собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 1 октября 2020 года. За минувший день в Северной столице инфекцию выявили еще у 276 человек. Смольный отметил резкий рост числа госпитализаций за прошедшую неделю – сразу на 12%. При этом свободных коек для пациентов с COVID-19 в городе около 13%.

- Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге заболели 43 021 человек, умерли 2 950 (+26 за сутки), выздоровели 29 074(+138 за сутки), - сообщает Оперштаб по борьбе с COVID-19.

Последние данные по коронавирусу в Санкт-Петербурге. Фото: "Яндекс"

Смольный принял решение усилить масочный режим в общественном транспорте, а также в такси и каршеринге с 1 октября. Нарушителей будут отлавливать росгвардейцы или, в случае метрополитена, служба охраны. По словам чиновников, тех, кто пренебрегает маской, попросту не будут пускать в транспорт.

С 1 октября Александровская больница полностью «заточена» под прием пациентов с коронавирусом. Там планируют развернуть 700 коек.

Что касается Ленобласти, то там ситуация по инфекции следующая: за время пандемии заразились коронавирусом 8 174 (+74 за сутки) человек, выздоровели 5 551(+27) и скончались 98 (+0).