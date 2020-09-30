Хочешь быть здоровым и долго жить? Проверь сосуды

Немного внимания к своему организму – и риск инфаркта, тромбоза или инсульта резко уменьшится. Фото: Артем КИЛЬКИН

ТРЕВОЖНЫЕ СИГНАЛЫ

Боль в ногах при ходьбе, онемение пальцев рук или ног по ночам, головокружение, шум в ушах - с этими ощущениями хоть раз в жизни сталкивался каждый из нас. А ведь таким образом наш организм подает сигналы бедствия и просит о помощи.

- Заболевания артерий - одни из самых опасных патологий. По данным Всемирной организации здравоохранения, примерно 30-40 процентов смертей происходит именно от сосудистых осложнений. Раньше такие болезни диагностировали в основном у возрастных пациентов, а теперь им подвержены и люди 30-40 лет, - говорит главный врач медицинского центра «ФлебоЛайф», хирург, флеболог, кандидат медицинских наук Николай Спиридонов.

Главный врач медицинского центра «ФлебоЛайф» Николай Спиридонов. Фото: Артем КИЛЬКИН

Доктор объясняет, что артерии и капилляры отвечают за транспортировку питательных веществ и кислорода к каждой клетке тела. Если сосуды со своей задачей не справляются, появляются проблемы. Сначала небольшие, вроде тяжести в ногах, периодических головокружений. А затем более серьезные: тромбозы артерий, прогрессирующая стенокардия, транзиторные ишемические атаки. И наконец трофические язвы и гангрены ног, инфаркты и инсульты.

- К сожалению, жители мегаполиса не чувствуют предупреждающих сигналов организма, потому что мало двигаются. А режим самоизоляции только усугубил имеющиеся проблемы со здоровьем. Мы это видим по состоянию наших пациентов, - добавляет Николай Спиридонов.

НОВЫЕ ПРОГРАММЫ

Специалисты МЦ «ФлебоЛайф» знают, о чем говорят: врачи медцентра много сил вложили в создание программ обследования состояния вен и артерий горожан и добились впечатляющих результатов. Сейчас медицинский центр «ФлебоЛайф» запустил новые льготные программы диагностики по оценке состояния сердечно-сосудистой системы. Так, программа обследования «Пульс жизни» позволяет выявить патологии артериальной и венозной систем. В нее входит прием врача-флеболога или невролога, УЗИ вен и артерий обеих ног, дуплексное сканирование сосудов шеи. По итогам диагностики пациент получает полноценное заключение о состоянии сосудистой системы ног или шеи, включая расшифровку УЗИ.

- Мы получаем информацию, которая поможет человеку избежать тяжелых проблем со здоровьем. Если сосуды в норме, мы выдаем профилактические рекомендации. Если ситуация серьезная, объясняем, какие методы лечения есть и что будет эффективно именно для этого пациента. Это не значит, что потребуется операция. Сегодня есть ряд препаратов, которые могут наладить систему коллатерального кровообращения (ток крови по небольшим сосудам вокруг закрытого сегмента). Регулярное консервативное лечение может быть очень эффективным и зачастую исключает необходимость хирургического вмешательства, - говорит Николай Спиридонов.

Программа обследования «Пульс жизни» позволяет выявить патологии артериальной и венозной систем. Фото: Артем КИЛЬКИН

Есть у МЦ «ФлебоЛайф» интересное предложение и для тех пациентов, кто уже проходил обследование, но хочет убедиться в правильности диагноза и назначенного лечения. В клинике можно бесплатно получить второе мнение сосудистого хирурга, флеболога и сделать контрольное УЗИ вен или артерий.