Реабилитация после коронавируса и дистанционные консультации: В Санкт-Петербургской больнице РАН внедрили новые виды помощи пациентам

Слева направо: зав. онкологическим отделением Иван Рыков, зам. главного врача по медицинской части Марина Баллюзек, главный врач Олег Чагунава. Фото: Олег ЗОЛОТО

Санкт-Петербургская клиническая больница Российской академии наук одновременно и лечит, и занимается наукой. Как в непростом 2020 году учреждение смогло развиваться в этих направлениях, несмотря на коронавирусную пандемию, на пресс-конференции 24 сентября «Комсомолке» рассказали главный врач Олег Чагунава, заместитель главного врача по медицинской части Марина Баллюзек, ведущий хирург больницы Сергей Ельцин, а также заведующие отделениями - многопрофильным хирургическим Дмитрий Черепанов, онкологическим Иван Рыков, эндокринологическим Полина Игнатьева, рентгенэндоваскулярной хирургии Михаил Воронин, неврологическим Александр Шишкин.

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

- Весной был непростой период: пациенты не могли получать плановую медпомощь, но вопросы к врачам все равно оставались. Мы уловили этот момент и стали активно развивать телемедицину, - рассказывает руководство больницы. - Отладили консультации по видеосвязи. И даже сейчас, когда открылась плановая помощь, телемедицина остается востребованной. Теперь пациент из любой точки мира может показать врачу медицинскую документацию и получить консультацию.

- Еще одно востребованное временем направление - реабилитация после вирусной пневмонии, в том числе после COVID-19, - продолжают специалисты. - Команда подбирает процедуры, способствующие скорейшему восстановлению организма. В комплекс входят и физиопроцедуры, и дыхательные гимнастики.

Зав. отделением хирургии Дмитрий Черепанов (слева), ведущий хирург Сергей Ельцин. Фото: Олег ЗОЛОТО

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ - НА АКАДЕМИЧЕСКУЮ ОСНОВУ

Коронавирус не остановил и общее развитие учреждения. Например, в августе больница запустила эндоваскулярное протезирование брюшного отдела аорты. Если раньше, чтобы вылечить аневризму аорты, приходилось проводить открытую операцию, то теперь протез доставляют прямиком к месту патологии через небольшой прокол в бедре. Глазами хирурга при такой инновационной операции становится рентгеновская установка.

- В этом году больница вошла в нацпроект по борьбе с онкологией, - добавляет руководство больницы. - Он позволит укрепить наши технические мощности, а значит, сделает лечение пациентов с онкопатологией более эффективным и быстрым.

Больница проводит на своей базе хирургическое и лекарственное лечение пациентов с онкологией.

Но не только лечение самой онкопатологии требует внимания. Часто эта группа пациентов имеет серьезные сопутствующие заболевания, которые следует вовремя диагностировать и брать под контроль. Реализованный на практике междисциплинарный подход в лечении пациента является гордостью больницы. Такой подход при многопрофильности учреждении и команде сильных специалистов позволяет продолжать борьбу с онкологией даже при наличии у пациента другой тяжелой патологии. Например, пациенты с тяжелой ишемической болезнью сердца могут наблюдаться у кардиолога и одновременно получать терапию в связи с опухолью.

Еще один пример междисциплинарного подхода в лечении - борьба с ожирением. Здесь в команде сотрудничают специалисты эндокринологического и хирургического профиля.

- Так, мы занимаемся лечением пациентов с серьезной стадией ожирения - с индексом массы тела более 40, - поясняют специалисты. - Когда спорт и диета не дают нужного результата, чтобы снизить риски развития и прогрессирования серьезных сопутствующих заболеваний (таких как диабет), прибегают к бариатрической операции. Вмешательство проводят лапароскопически (через небольшие проколы), и пациент контролируемо быстро теряет вес - он просто начинает меньше есть.

Большинство пациентов после такой операции теряют до 25 процентов веса в течение первых трех месяцев, а к концу первого года - 60-70 процентов массы.

После такой операции пациенты, имевшие в сопутствующих заболеваниях сахарный диабет, зачастую теряют потребность в инсулине.

Зав. отделением рентгенэндоваскулярной хирургии Михаил Воронин в пультовой. Фото: Олег ЗОЛОТО

ЗНАНИЯ - В МАССЫ

СПб больница РАН участвует в научных исследованиях и ищет новые методы лечения пациентов. В самый разгар пандемии учреждение включилось в изучение нового способа лечения рака эндометрия (рак тела матки) с помощью иммунотерапии.

- В этом году мы получили статус провайдера образовательных мероприятий Координационного совета медицинского непрерывного образования, - гордо добавляют в больнице. - Больница регулярно проводит образовательные мероприятия для врачей.

26 сентября прошла конференция по поддерживающей терапии в онкологии, докладчиками на которой стало полтора десятка экспертов, к каждой секции подключалось более ста слушателей.

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