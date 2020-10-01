Детские сады в Петербурге будут еще качественнее

Первый в России проект детского сада, прошедший госэкспертизу в BIM. Фото: Группа «Эталон».

ТАКОГО ЕЩЕ НЕ БЫЛО

Примерно через два года рядом с уже сданным «Домом на Блюхера» будет построен новый детский сад на 160 мест. Построит его Группа «Эталон» - тот же застройщик, что занимался возведением жилого комплекса, так что садик будет соответствовать всем стандартам качества и комфорта, принятым в компании. Снаружи - оборудованные спортивные и игровые площадки, много зелени. Внутри - физкультурный и музыкальный залы, группы, рассчитанные на двадцать человек, помещения для кружков, учебных занятий, бассейн, медицинский кабинет, пищеблок, прачечная. На первый взгляд садик похож на другие современные дошкольные учреждения. Но есть у него одна уникальная особенность: детсад полностью спроектирован на основе технологий информационного моделирования (BIM-технологий) и госэкспертизу он прошел тоже в новом, цифровом формате. В российской практике такое впервые.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Первый вопрос, который зададут себе родители будущих детсадовцев: чем же все-таки новый садик будет отличаться от других? Специалисты объясняют, что отличия нужно искать не во внешнем виде и оформлении интерьера, а в качестве проработки проекта.

BIM-технологии позволяют создать цифровую модель объекта до начала строительства. Это виртуальный макет, щедро наполненный информацией, который можно развернуть, посмотреть, проанализировать и увидеть возможные проблемы и риски. То есть информационная модель помогает наглядно увидеть будущее здание, а еще она позволяет лучше взаимодействовать участникам строительства, эффективнее планировать, а также сокращать время на проектирование и подготовку к началу строительных работ.

Кстати, для оценки ВIM-модели детсада Центр государственной экспертизы внедрил специальное программное обеспечение. Разработка комплекта проектной документации заняла порядка шести-семи месяцев. Еще полтора месяца понадобилось для прохождения экспертизы.

- Главным практическим результатом данного процесса станет появление более совершенного алгоритма применения BIM-технологий, адаптированного под требования государственных органов. В дальнейшем это позволит автоматизировать часть операций, что еще больше ускорит проектирование зданий, в том числе жилых домов, объектов коммерческой и социальной инфраструктуры, - добавляют эксперты.

Проще говоря, с помощью BIM-технологий и цифровой экспертизы сроки проектирования и строительства сократятся, а качество вырастет.

УНИКАЛЬНЫЙ ОПЫТ

Проектирование с помощью технологий информационного моделирования - опыт не новый. Группа «Эталон» еще в 2012 году одной из первых разработала собственный стандарт BIM-проектирования, который сегодня используется в процессе строительства всех жилых комплексов компании. Положительные результаты такого подхода сомнений не вызывают. За более чем 30 лет работы Группа «Эталон» построила более 7 млн кв. метров недвижимости.

Создание стандартов BIM и внедрение информационных технологий - это цифровая трансформация строительной отрасли. С учетом того, что к 2024 году российские власти наметили переход на цифровое строительство, внедрение BIM-технологий является одним из приоритетных направлений. По подсчетам Минстроя, это позволит сократить время работ примерно на 30 процентов, хотя это не главная цель перехода рынка на цифру. Когда все стадии строительства находятся в единой информационной системе, это позволяет более качественно управлять строительным проектом на разных этапах. А значит, повышается прозрачность на рынке строительства. Техническая трансформация также обеспечит более высокое качество готового продукта строительного рынка, снижение числа замечаний при приемке зданий в эксплуатацию. Так что опыт Группы «Эталон» пойдет на пользу не только строителям, но и потребителям.