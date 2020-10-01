Три кита современной архитектуры Петербурга

Современный двор стал по-настоящему многофункциональным. Фото: Артем КИЛЬКИН

На смену сугубо функциональному подходу к строительству сегодня пришел социальный, когда городская среда формируется с учетом в том числе духовных потребностей людей. Мы узнали, как этот подход реализуется на практике в Петербурге.

1 КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС

Еще лет десять назад застройщики продавали квадратные метры в чистом виде: покупателей интересовала только площадь и цена квартиры, мало кто обращал внимание на окружение дома и дополнительные возможности, которые может подарить новоселье. Сегодня житель мегаполиса хочет большего. Петербуржцы мечтают жить в среде, близкой им по духу, рядом с людьми с похожими интересами. Центрами таких «микровселенных» все чаще становятся жилые комплексы. Правда, не все - для этого нужна тщательно продуманная концепция.

- Я уверен, что проекты с продуманной концепцией и качественной инфраструктурой всегда будут востребованы, потому что покупатели стараются вкладывать свои деньги не просто в комфортное жилье, а в проекты, которые не утратят своей ценности и, более того, станут отличными инвестициями, - говорит президент Группы «Эталон» Геннадий Щербина.

Единого рецепта, как создать такую концепцию, нет. Например, Группа «Эталон» для каждого своего комплекса разрабатывает индивидуальный архитектурный проект, квартирографию, продумывает инженерные решения, инфраструктуру, план благоустройства и озеленения.

- А чтобы жилой проект был конкурентоспособным, мы стремимся тщательно выбирать местоположение, соблюдать высокое качество строительства и создавать комфортную жилую среду, которая позволяет обеспечить жильцов всем необходимым, - продолжает Геннадий Щербина. - Например, во многих наших жилых комплексах предусмотрены образовательные учреждения, кабинеты врачей общей практики. Так, в составе первой очереди квартала «Галактика» мы ввели в эксплуатацию три детских сада, а в августе на территории квартала началось строительство школы.

2 ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ ОБЩЕНИЯ

Современные кварталы немыслимы без общественных пространств. У жилого комплекса обязательно должно быть продолжение - места для отдыха, прогулок, общения. Это могут быть общегородские, внутриквартальные территории или небольшие пространства на первых этажах зданий, но там всем жителям должно быть интересно.

Как понять, что это все и правда сделает жизнь в доме комфортной? Есть так называемый критерий «10+»: в каждом пространстве должно быть как минимум десять потенциальных сценариев времяпровождения. Задача непростая, но вполне выполнимая. Петербургские застройщики решают ее с большой долей фантазии: одни разбивают возле домов фруктовые сады, другие прокладывают экотропы по окрестным лесопаркам, третьи обустраивают набережные и строят амфитеатры. Жить в таком доме, где всегда есть чем заняться, в том числе вместе с детьми, действительно приятно.

3 МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ДВОРЫ

Жители современных домов хотят приватности, поэтому архитекторы убрали из дворов машины и посторонних. Прилегающее к дому пространство превратилось в зону для отдыха. И не только. Современный двор стал по-настоящему многофункциональным: мамы с детьми, сторонники спорта, любители общения - каждый может найти здесь занятие по душе. А если двор невелик или погода подкачала? Тогда можно переместиться в общественное пространство прямо внутри ЖК: со вкусом оформленные коворкинги, помещения для персональных занятий йогой или фитнесом, переговорные и кулинарные студии сегодня очень распространенный тренд.

Зачастую именно жильцы решают, что за активность появится в их доме, но иногда тон задают застройщики. Так, в жилом комплексе BOTANICA, который Группа «Эталон» ввела в эксплуатацию этим летом, благоустройство двора включает не только современные площадки для игр и зоны отдыха, но и артобъект - граффити с видами природы.

- Каждый покупатель выбирает жилье с учетом индивидуальных предпочтений. Многие обращают внимание на близость к метро или транспортным развязкам. Молодые семьи обычно интересуются наличием детских садов и школ в пешей доступности от ЖК. Другим очень важно, чтобы на этаже было немного соседей. Требований к жилью множество. И застройщики, безусловно, стараются все это учитывать при проектировании.

Но, для того чтобы выиграть конкуренцию и привлечь внимание покупателя, нужны дополнительные и иногда нестандартные опции. Например, арт-объекты на территории комплекса, необычные детские площадки, ландшафтный дизайн, - говорит Геннадий Щербина.

- Больше внимания стали уделять вопросам экологичности и энергоэффективности объектов. Процент покупателей, которые интересуются зеленой недвижимостью, сейчас небольшой. Спрос только формируется. Но Группа «Эталон», проектируя жилые комплексы, уже сейчас учитывает запросы и ценности, связанные с соответствием проекта характеристикам безопасности, экологичности и энергоэффективности.

Малые архитектурные формы во дворах

ЭЙФЕЛЕВА БАШНЯ

Несколько лет назад во дворе жилого дома на проспекте Космонавтов появился маленький Париж. Уменьшенная копия Эйфелевой башни, которая своей верхушкой дотягивается примерно до четвертого-пятого этажа, радует глаз не только жильцов, но и гостей дома. Кстати, ворота на входе во дворик выполнены в виде Триумфальной арки на площади Шарля де Голля, а дополнил композицию небольшой павильон, напоминающий знаменитую стеклянную пирамиду Лувра.

Свой маленький уголок Парижа есть на проспекте Космонавтов. Фото: Александр Розанов.

КОНЬ, ПРИНОСЯЩИЙ УДАЧУ

Фигура стоит около дома 17 по Дачному проспекту. Со скульптурой любят фотографироваться (и загадывать желание) как взрослые, так и дети.

ПАМЯТНИК СЕРГЕЮ ЕСЕНИНУ

Возле жилого комплекса, расположенного на улице Есенина, уже более десяти лет стоит памятник русскому поэту и хулигану. Его открытие было приурочено к 115-й годовщине со дня рождения поэта.

ПАМЯТНИК ФАИНЕ РАНЕВСКОЙ

Во дворе проспекта Сизова, напротив гимназии № 42, стоит памятник знаменитой советской актрисе Фаине Раневской. На каменном постаменте есть подпись: «Все сбудется, стоит только расхотеть».

ПАМЯТНИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ ПОГОДЕ

Памятник главному атрибуту дождливого Петербурга - зонту - стоит во дворе дома на Богатырском проспекте, 3. Зонт, воткнутый в гранитный камень, даже в солнечный день напомнит, где мы с вами живем.

НА ЗАМЕТКУ

ВИДЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ В ЖИЛЫХ КОМПЛЕКСАХ СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ

- workout-площадки

- амфитеатры для проведения различных общедомовых мероприятий

- арт-скверы

- благоустроенные набережные и променады с уличной мебелью (нередко за пределами непосредственно жилого комплекса)

- велосипедные дорожки

- зеленые аллеи для прогулок

- зоны для барбекю, места для пикников, мангальные беседки

- зоны для занятий йогой и фитнесом

- зоны для отдыха, причем разделенные в зависимости от категорий жителей. Иногда даже находятся на разных высотных уровнях

- мини-дендропарки

- мини-сады и мини-огороды

- оборудованные научные детские игровые площадки для различных возрастных категорий

- оборудованные площадки для выгула и тренировки собак

- площадки для минигольфа

- площадки для спортивных игр

- пространства для уличных выставок

- скалодромы и скейтпарки

- тематические ландшафтные парки

- теннисные столы, площадки для большого тенниса

- экологические тропы.